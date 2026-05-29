«Κοντά στην απόκτηση του Σορτς η Χάποελ»
Κοντά σε συμφωνία με τον Τι Τζέι Σορτς βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Σερβία.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της σερβικής Telesport.
Όπως αποκαλύπτουν οι Σέρβοι, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο και μένει να φανεί, αν θα ολοκληρωθεί το deal μεταξύ των δύο πλευρών.
Οι Ισραηλινοί θέλουν να ενισχυθούν στην περιφέρεια, αναζητώντας παίκτες με εμπειρία που θα μπορούσαν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας.
Το μέλλον του Σορτς είναι αβέβαιο στον Παναθηναϊκό αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο. Ο Αμερικανός δεν κατάφερε να βρει ενεργό ρόλο στο ρόστερ και μάλιστα, στα περισσότερα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της σεζόν είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.
Ο Αμερικανός γκαρντ τη φετινή σεζόν με τους Πράσινους στην Euroleague μέτρησε 8,1 πόντους, 2,9 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ μέσο όρο.
- «Κοντά στην απόκτηση του Σορτς η Χάποελ»
- Με την πλάτη στον τοίχο η Μαρσέιγ που τρέχει για πωλήσεις παικτών
- Αρνάλντι – Τσιτσιπάς 3-1: Χαμηλή πτήση και αποκλεισμός για τον Στέφανο
- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Ντόρσεϊ (vid)
- Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
- «Ο Σπανούλης ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει στον Ερυθρό Αστέρα»
- Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»
- Μπαρτζώκας: «Ανησυχούσα πάρα πολύ για το ματς με την ΑΕΚ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις