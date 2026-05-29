«Κοντά στην απόκτηση του Σορτς η Χάποελ»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της σερβικής Telesport.

Όπως αποκαλύπτουν οι Σέρβοι, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο και μένει να φανεί, αν θα ολοκληρωθεί το deal μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι Ισραηλινοί θέλουν να ενισχυθούν στην περιφέρεια, αναζητώντας παίκτες με εμπειρία που θα μπορούσαν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας.

Το μέλλον του Σορτς είναι αβέβαιο στον Παναθηναϊκό αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο. Ο Αμερικανός δεν κατάφερε να βρει ενεργό ρόλο στο ρόστερ και μάλιστα, στα περισσότερα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της σεζόν είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Ο Αμερικανός γκαρντ τη φετινή σεζόν με τους Πράσινους στην Euroleague μέτρησε 8,1 πόντους, 2,9 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ μέσο όρο.