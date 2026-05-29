Η μέρα που ο Ολυμπιακός έγραψε Ιστορία: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

Σαν σήμερα (29/5), πριν από δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός έγραψε Ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος ελληνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο, επικρατώντας 1-0 της Φιορεντίνα, στον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όπως είναι λογικό, οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μπορούσαν να μην ανεβάσουν στα social media τις… αναμνήσεις εκείνης της ιστορικής ημέρας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με μια επετειακή ανάρτηση. Συγκεκριμένα, η πειραϊκή ΠΑΕ ανέβασε μία σειρά από βίντεο εκείνης της βραδιάς, με τη λεζάντα: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το θρίαμβο του Conference