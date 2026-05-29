Η μέρα που ο Ολυμπιακός έγραψε Ιστορία: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»
Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια, στις 29/5/2024 ο Ολυμπιακός σηκώνει στη Νέα Φιλαδέλφεια το πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, κατακτώντας το Europa Conference League - Το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ για τον θρίαμβο.
Σαν σήμερα (29/5), πριν από δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός έγραψε Ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος ελληνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο, επικρατώντας 1-0 της Φιορεντίνα, στον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Όπως είναι λογικό, οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μπορούσαν να μην ανεβάσουν στα social media τις… αναμνήσεις εκείνης της ιστορικής ημέρας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με μια επετειακή ανάρτηση. Συγκεκριμένα, η πειραϊκή ΠΑΕ ανέβασε μία σειρά από βίντεο εκείνης της βραδιάς, με τη λεζάντα: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το θρίαμβο του Conference
2023/24 UEFA Europa Conference League Winners
Legendary moments we‘ll never forget! 🔴⚪️🏆🇬🇷#OlympiacosFC #UECL #Piraeus #Greece pic.twitter.com/F2Ss8fLOww
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 29, 2026
