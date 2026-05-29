Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29 Μαΐου 2026, 12:16

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

«Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες», σχολιάζει σκωπτικά ο Τομέας Ενέργειας και ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναφορικά με τις κυβερνητικές δηλώσεις για την είσοδο της Chevron στο Block 10 στο νότιο Ιόνιο.

Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, «πριν τρεις μόλις ημέρες, το ΥΠΕΝ μάς ‘έκανε μάθημα’ ότι η αποχώρηση του παγκόσμιου κολοσσού ExxonMobil από οικόπεδο 20.000 τ.χλμ. είναι απλή ‘διαχείριση χαρτοφυλακίου’».

«Σήμερα, η είσοδος της Chevron, ήδη παρούσας στη χώρα, σε κοινοπραξία οικοπέδου μόλις 2.700 τ.χλμ. βαφτίζεται ‘ψήφος εμπιστοσύνης’, και μάλιστα ευθέως ‘στην κυβέρνηση Μητσοτάκη’», σημειώνει, για να σχολιάσει ότι «προφανώς, οι ψήφοι γίνονται είδος εν ανεπαρκεία όσο πλησιάζουν οι εκλογές».

«Αλήθεια», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ, «η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Αν ακολουθούσαμε την τελευταία ερμηνεία της κυβέρνησης, θα έπρεπε να τη χαρακτηρίσουμε κραυγαλέα ψήφο δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η Χαριλάου Τρικούπη κλείνει την ανακοίνωσή της με δύο χαρακτηριστικά υστερόγραφα. «Υστερόγραφο 1: Κύριοι της κυβέρνησης, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Όταν γράφετε για δήθεν ‘πρώτη ερευνητική γεώτρηση μεγάλου βάθους μετά τη Μεταπολίτευση’, λέτε συνειδητά ψέματα. Αν είχατε ψάξει, όχι μακριά, στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ, θα είχατε βρει πως από το 1975 και μετά έγιναν 75 ερευνητικές γεωτρήσεις υδρογονανθράκων. Αν, δε, ψάχνατε λίγο ακόμη, θα βρίσκατε ότι ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, πολύ πριν από εσάς, μετά τη Μεταπολίτευση», υπογραμμίζει.

«Υστερόγραφο 2: Γνωρίζουμε όλοι ότι η σημερινή κινητικότητα δεν οφείλεται σε καμία δική σας πρωτοβουλία, αλλά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες σας ανάγκασαν σε μια εντυπωσιακή κυβίστηση», καταλήγει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ.

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

«Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών» - Μήνυμα Τσίπρα στους υποψήφιους

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Πολιτική 28.05.26

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Επικαιρότητα 26.05.26

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Επικαιρότητα 26.05.26

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ

Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
Επικαιρότητα 26.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη

«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς - «Παραμένουν διαφωνίες στις διατυπώσεις» - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

To μουσείο ως χώρος παιδείας
Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

To μουσείο ως χώρος παιδείας

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

Παναγιώτης Σωτήρης
O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media
Punk έμπνευση 29.05.26

Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media - Τι απαντά στα αρνητικά μηνύματα

Κανείς δεν διαφωνεί ότι οι εμφανίσεις της Ολίβια Ροντρίγκο στην Ισπανία στις αρχές του μήνα ήταν εντυπωσιακές - ωστόσο πολλοί ασχολήθηκαν με την εμφάνισή της στη σκηνή

Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

«Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω...» - Τι λένε μαθητές για το θέμα της έκθεσης στις Πανελλαδικές

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ανατροπή στις καθυστερήσεις; Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand - Τι θα γίνει με τη σειρά;

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ

Εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα μείνει ο Νεϊμάρ μετά τον νέο τραυματισμό που υπέστη και πλέον κινδυνεύει σοβαρά να «κοπεί» από τον Κάρλο Αντσελότι και την αποστολή του Μουντιάλ.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

