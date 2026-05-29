ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες», σχολιάζει σκωπτικά ο Τομέας Ενέργειας και ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, αναφορικά με τις κυβερνητικές δηλώσεις για την είσοδο της Chevron στο Block 10 στο νότιο Ιόνιο.

Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, «πριν τρεις μόλις ημέρες, το ΥΠΕΝ μάς ‘έκανε μάθημα’ ότι η αποχώρηση του παγκόσμιου κολοσσού ExxonMobil από οικόπεδο 20.000 τ.χλμ. είναι απλή ‘διαχείριση χαρτοφυλακίου’».

«Σήμερα, η είσοδος της Chevron, ήδη παρούσας στη χώρα, σε κοινοπραξία οικοπέδου μόλις 2.700 τ.χλμ. βαφτίζεται ‘ψήφος εμπιστοσύνης’, και μάλιστα ευθέως ‘στην κυβέρνηση Μητσοτάκη’», σημειώνει, για να σχολιάσει ότι «προφανώς, οι ψήφοι γίνονται είδος εν ανεπαρκεία όσο πλησιάζουν οι εκλογές».

«Αλήθεια», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ, «η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Αν ακολουθούσαμε την τελευταία ερμηνεία της κυβέρνησης, θα έπρεπε να τη χαρακτηρίσουμε κραυγαλέα ψήφο δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η Χαριλάου Τρικούπη κλείνει την ανακοίνωσή της με δύο χαρακτηριστικά υστερόγραφα. «Υστερόγραφο 1: Κύριοι της κυβέρνησης, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Όταν γράφετε για δήθεν ‘πρώτη ερευνητική γεώτρηση μεγάλου βάθους μετά τη Μεταπολίτευση’, λέτε συνειδητά ψέματα. Αν είχατε ψάξει, όχι μακριά, στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ, θα είχατε βρει πως από το 1975 και μετά έγιναν 75 ερευνητικές γεωτρήσεις υδρογονανθράκων. Αν, δε, ψάχνατε λίγο ακόμη, θα βρίσκατε ότι ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, πολύ πριν από εσάς, μετά τη Μεταπολίτευση», υπογραμμίζει.

«Υστερόγραφο 2: Γνωρίζουμε όλοι ότι η σημερινή κινητικότητα δεν οφείλεται σε καμία δική σας πρωτοβουλία, αλλά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες σας ανάγκασαν σε μια εντυπωσιακή κυβίστηση», καταλήγει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ.