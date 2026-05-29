Κουτσούμπας: Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων, αλλά στους αγώνες για έναν κόσμο στο μπόι των ονείρων σας
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στέλνει μήνυμα στους υποψηφίους που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις
«Το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο μήνυμά του προς όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
«Ξέρουμε πως η πίεση που νιώθετε είναι πραγματική, γιατί μεγαλώνετε σε έναν κόσμο που από μικρούς σας μαθαίνει να φοβάστε την ‘αποτυχία’, να νιώθετε ότι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύετε την αξία σας. Σε έναν κόσμο που σας φορτώνει ανασφάλεια για το αύριο πριν καν προλάβετε να ζήσετε το σήμερα», σημειώνει ο κ. Κουτσούμπας, απευθυνόμενους στους υποψηφίους και υπογραμμίζει πως «είστε μια γενιά που από πολύ νωρίς έζησε οικονομικές κρίσεις, πανδημίες και πολέμους, όμως εσείς μπορείτε να γίνετε η γενιά της ανατροπής.
Ο γραμματέας του ΚΚΕ συμβουλεύει τους μαθητές «στη μάχη αυτή να πάτε με καθαρό μυαλό. Να εμπιστευτείτε τους κόπους σας, την προσπάθειά σας. Να μη μείνετε μόνοι με το άγχος σας. Να μιλήσετε, να στηριχτείτε στους ανθρώπους σας, στους φίλους σας, στους συμμαθητές σας, στην οικογένειά σας».
«Και πάνω απ’ όλα, να θυμάστε ότι καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα όνειρά σας… Γιατί το μέλλον δε γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Γράφεται στους αγώνες για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση, αδικία και ανασφάλεια, σε έναν κόσμο πραγματικά στο μπόι των ονείρων σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας ευχόμενος στους υποψηφίους «καλή δύναμη! Και ψηλά το κεφάλι!».
