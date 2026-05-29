Μπορεί ο Άδωνις Γεωργιάδης να έθεσε «με το καλημέρα» ζήτημα διαφάνειας για τις πηγές χρηματοδότησης και εν γένει για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ, διερωτώμενος που βρέθηκαν τα χρήματα για να γίνει μία τόσο «πετυχημένη εκδήλωση» ωστόσο εξαπολύει την κατηγορία του λαϊκισμού σε αυτούς που τολμούν να μιλούν για τα χρέη της ΝΔ που φτάνουν τα 530 εκατ. ευρώ.

Απαντώντας στην εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, που κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη να επισκεφτεί τα γραφεία του κόμματος για να δει τα τιμολόγια για το κόστος της εναρκτήριας εκδήλωσης στο Θησείο και τον προκάλεσε να φέρει μαζί του τον φάκελο για τα χρέη της ΝΔ, ο υπουργός Υγείας προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Με μεγάλες δόσεις κυνισμού ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24, ξεκαθάρισε ότι τα χρέη της ΝΔ δεν θα αποπληρωθούν και ακόμα χειρότερα ότι οι τράπεζες τα έχουν ξεχάσει γιατί τα χρέη των κομμάτων μπήκαν στις ανακεφαλαιοποιήσεις, δηλαδή πληρώθηκαν από την τσέπη των πολιτών.

Το σκεπτικό του κ. Γεωργιάδη είναι ότι με την περικοπή της χρηματοδότησης των κομμάτων λόγω μνημονίων, αυτά – κατά κύριο λόγο η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ – έπρεπε να συντηρηθούν με πολύ λιγότερα έσοδα. Η ΝΔ μηδένισε τα έξοδά της, υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης αλλά τα δάνεια έτρεχαν.

«Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, οι τόκοι των δανείων, όχι τα τοκοχρεολύσια, οι τόκοι ήταν εννιά εκατομμύρια. Οι κρατικές επιχορηγήσεις ήταν 4 εκατ. Υπάρχει περίπτωση να βγει αυτό;», διερωτήθηκε.

Η περιγραφή του υπουργού Υγείας για τις περιπέτειες του κόμματος της ΝΔ εν μέσω κρίσης δεν διαφέρει από την κατάσταση που βίωσε η πλειοψηφία των πολιτών που ξαφνικά έπρεπε να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις με πολύ μικρότερο εισόδημα και με τα χρέη να αυξάνονται.

Τα χρέη της ΝΔ μόνο θα αυξάνονται

Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα εξήγησε αγανακτισμένος ότι η ΝΔ έχει αποπληρώσει και με το παραπάνω το ποσό το οποίο δανείστηκε αλλά εξακολουθεί να χρωστάει γιατί έχουν μπει τοκοχρεολύσια.

«Για να τα ξέρει ο κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες περίπου 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες διακόσια. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και πενήντα εκατομμύρια τόκους […] Εξακολουθούμε να χρωστάμε».

Και αυτό όμως δεν συνιστά πρωτοτυπία. Εκατομμύρια πολίτες έχουν εξοφλήσει το κεφάλαιο του δανείου τους αλλά κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω τοκοχρεολυσίων. Το ίδιο το κράτος κινδύνευσε με χρεωκοπία ακριβώς λόγω του τοκισμού του χρέους, αλλά ο κ. Γεωργιάδης δεν έχει επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία με τα χρέη των άλλων.

Για τα χρέη της ΝΔ πάντως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

«Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί; Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει τέσσερα εκατομμύρια εκλογικές επιχορηγήσεις το χρόνο και τα τοκοχρεολύσια είναι είκοσι εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό;», ήταν η ρητορική ερώτηση του κ. Γεωργιάδη που όμως δεν φάνηκε να ανησυχεί ότι το κόμμα του θα έχει τις επιπτώσεις που έχουν αυτοί που δανείζονται και καταλήγουν να χρωστούν τριπλάσια και τετραπλάσια του αρχικού χρέους.

«Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Για τις τράπεζες δεν είναι πια ζημιά αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει, από την ανακεφαλαιοποίηση».

Αυτό σημαίνει ότι τα χρέη της ΝΔ τα έχουν πληρώσει οι πολίτες.

Το δημόσιο έχει πληρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ (πάνω από 25 δισ. στοίχισε η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση) για να σώσεο το τραπεζικό σύστημα που «κινδύνευε από κόκκινα δάνεια» ενώ οι τράπεζες δεν φρόντισαν να εισπράξουν στην προκειμένη περίπτωση εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα κόμματα που κυβέρνησαν στην κρίση, και σε κάθε περίπτωση δεν έδειξαν την ίδια ευελιξία με τα χρέη των απλών πολιτών και των μικρών επιχειρήσεων που ακόμα δεν έχουν επανέλθει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα, στην περίπτωση της ΝΔ – και μόνο- είναι ανοιχτός στην επιλογή της διαγραφής του χρέους ενώ ως υπουργός Υγείας την περίοδο των μνημονίων είχε κλείσει νοσοκομεία για να καλυφθούν οι μαύρες τρύπες στα ταμεία και να εξυπηρετηθούν οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας και πριν από δύο χρόνια έλεγε ότι το «τζάμπα πέθανε» για να δικαιολογήσει την αύξηση στην τιμή των φαρμάκων ξανά ως υπουργός Υγείας, αυτή τη φορά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται τα δάνεια;», ρώτησε ο κ. Γεωργιάδης τους δημοσιογράφους που του επεσήμαναν ότι τα δάνεια της ΝΔ τα έχουμε πληρώσει οι πολίτες με την ανακεφαλαιοποίηση. «Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό» ήταν η απάντηση που έδωσε μόνος του.