28.05.2026 | 15:23
Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 29 Μαΐου 2026, 09:56

Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ

Ο Γεωργιάδης δεν λαϊκίζει όταν θέτει ζήτημα οικονομικών της ΕΛΑΣ επειδή έκανε μία πετυχημένη εκδήλωση - Λαϊκίζουν όσοι επιμένουν να θυμούνται ότι η ΝΔ χρωστάει 530 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν θα αποπληρώσει ποτέ. Άλλωστε, άλλο οι πολίτες … κι άλλο τα κόμματα εξουσίας για τον Αδωνι

Μπορεί ο Άδωνις Γεωργιάδης να έθεσε «με το καλημέρα» ζήτημα διαφάνειας για τις πηγές χρηματοδότησης και εν γένει για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ, διερωτώμενος που βρέθηκαν τα χρήματα για να γίνει μία τόσο «πετυχημένη εκδήλωση» ωστόσο εξαπολύει την κατηγορία του λαϊκισμού σε αυτούς που τολμούν να μιλούν για τα χρέη της ΝΔ που φτάνουν τα 530 εκατ. ευρώ.

Απαντώντας στην εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, που κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη να επισκεφτεί τα γραφεία του κόμματος για να δει τα τιμολόγια για το κόστος της εναρκτήριας εκδήλωσης στο Θησείο και τον προκάλεσε να φέρει μαζί του τον φάκελο για τα χρέη της ΝΔ, ο υπουργός Υγείας προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Με μεγάλες δόσεις κυνισμού ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24, ξεκαθάρισε ότι τα χρέη της ΝΔ δεν θα αποπληρωθούν και ακόμα χειρότερα ότι οι τράπεζες τα έχουν ξεχάσει γιατί τα χρέη των κομμάτων μπήκαν στις ανακεφαλαιοποιήσεις, δηλαδή πληρώθηκαν από την τσέπη των πολιτών.

Το σκεπτικό του κ. Γεωργιάδη είναι ότι με την περικοπή της χρηματοδότησης των κομμάτων λόγω μνημονίων, αυτά – κατά κύριο λόγο η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ – έπρεπε να συντηρηθούν με πολύ λιγότερα έσοδα. Η ΝΔ μηδένισε τα έξοδά της, υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης αλλά τα δάνεια έτρεχαν.

«Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, οι τόκοι των δανείων, όχι τα τοκοχρεολύσια, οι τόκοι ήταν εννιά εκατομμύρια. Οι κρατικές επιχορηγήσεις ήταν 4 εκατ. Υπάρχει περίπτωση να βγει αυτό;», διερωτήθηκε.

Η περιγραφή του υπουργού Υγείας για τις περιπέτειες του κόμματος της ΝΔ εν μέσω κρίσης δεν διαφέρει από την κατάσταση που βίωσε η πλειοψηφία των πολιτών που ξαφνικά έπρεπε να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις με πολύ μικρότερο εισόδημα και με τα χρέη να αυξάνονται.

Τα χρέη της ΝΔ μόνο θα αυξάνονται

Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα εξήγησε αγανακτισμένος ότι η ΝΔ έχει αποπληρώσει και με το παραπάνω το ποσό το οποίο δανείστηκε αλλά εξακολουθεί να χρωστάει γιατί έχουν μπει τοκοχρεολύσια.

«Για να τα ξέρει ο κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες περίπου 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες διακόσια. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και πενήντα εκατομμύρια τόκους […] Εξακολουθούμε να χρωστάμε».

Και αυτό όμως δεν συνιστά πρωτοτυπία. Εκατομμύρια πολίτες έχουν εξοφλήσει το κεφάλαιο του δανείου τους αλλά κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω τοκοχρεολυσίων. Το ίδιο το κράτος κινδύνευσε με χρεωκοπία ακριβώς λόγω του τοκισμού του χρέους, αλλά ο κ. Γεωργιάδης δεν έχει επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία με τα χρέη των άλλων.

Για τα χρέη της ΝΔ πάντως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

«Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί; Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει τέσσερα εκατομμύρια εκλογικές επιχορηγήσεις το χρόνο και τα τοκοχρεολύσια είναι είκοσι εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό;», ήταν η ρητορική ερώτηση του κ. Γεωργιάδη που όμως δεν φάνηκε να ανησυχεί ότι το κόμμα του θα έχει τις επιπτώσεις που έχουν αυτοί που δανείζονται και καταλήγουν να χρωστούν τριπλάσια και τετραπλάσια του αρχικού χρέους.

«Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Για τις τράπεζες δεν είναι πια ζημιά αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει, από την ανακεφαλαιοποίηση».

Αυτό σημαίνει ότι τα χρέη της ΝΔ τα έχουν πληρώσει οι πολίτες.

Το δημόσιο έχει πληρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ (πάνω από 25 δισ. στοίχισε η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση) για να σώσεο το τραπεζικό σύστημα που «κινδύνευε από κόκκινα δάνεια» ενώ οι τράπεζες δεν φρόντισαν να εισπράξουν στην προκειμένη περίπτωση εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα κόμματα που κυβέρνησαν στην κρίση, και σε κάθε περίπτωση δεν έδειξαν την ίδια ευελιξία με τα χρέη των απλών πολιτών και των μικρών επιχειρήσεων που ακόμα δεν έχουν επανέλθει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα, στην περίπτωση της ΝΔ – και μόνο- είναι ανοιχτός στην επιλογή της διαγραφής του χρέους ενώ ως υπουργός Υγείας την περίοδο των μνημονίων είχε κλείσει νοσοκομεία για να καλυφθούν οι μαύρες τρύπες στα ταμεία και να εξυπηρετηθούν οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας και πριν από δύο χρόνια έλεγε ότι το «τζάμπα πέθανε» για να δικαιολογήσει την αύξηση στην τιμή των φαρμάκων ξανά ως υπουργός Υγείας, αυτή τη φορά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται τα δάνεια;», ρώτησε ο κ. Γεωργιάδης τους δημοσιογράφους που του επεσήμαναν ότι τα δάνεια της ΝΔ τα έχουμε πληρώσει οι πολίτες με την ανακεφαλαιοποίηση. «Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό» ήταν η απάντηση που έδωσε μόνος του.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC

Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

«Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών» - Μήνυμα Τσίπρα στους υποψήφιους

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Πολιτική 28.05.26

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά

«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά
Πολιτική 28.05.26

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, με το βλέμμα στην Τουρκία, ενώ κάλεσε για μία ακόμα φορά τους εφοπλιστές να συνδράμουν μέσω δωρεών.

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Πολιτική 28.05.26

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
Πολιτική 28.05.26

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης
Αγροτικές επιδοτήσεις 28.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης

Με διχογνωμία καταλήγει η Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Μεροληψία και αποσιώπηση πολιτικών ευθυνών για ΟΠΕΚΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση.

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής
Όνειδος 29.05.26

Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Με την εκεχειρία μόνο κατ’ όνομα και με την ειρηνευτική διαδικασία βαλτωμένη, στη Γάζα παγιώνεται μια κατάσταση αβεβαιότητας, με τα δεινά των άμαχων Παλαιστινίων μόνο να κορυφώνονται

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Στέψη στο ΟΑΚΑ για τους «ερυθρόλευκους» ή… παράταση
Άλλα Αθλήματα 29.05.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Στέψη στο ΟΑΚΑ για τους «ερυθρόλευκους» ή… παράταση

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (29/5, 18:00) στον τέταρτο τελικό της Handball Premier, με την Ένωση να θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά και τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στο 3-1 και την κατάκτηση του τίτλου.

Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημάδια δεκαετίες νωρίτερα – Τι έδειξε έρευνα
Ο αντίλογος 29.05.26

Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα

Τα υψηλά επίπεδα βιοδεικτών στο αίμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς γνωστικούς τομείς, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο

Πειραιάς: Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία
Λιμάνι Πειραιά 29.05.26

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία

Η επιβατική κίνηση καταγράφεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα προς τα νησιά εν όψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…
Editorial 29.05.26

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ΕΛΑΣ και «σαν (αν)έτοιμοι από καιρό» διάφοροι αντί να βγουν να απαντήσουν σοβαρά και πολιτικά απλώς έδειξαν την αμηχανία και τον φόβο τους

