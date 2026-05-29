«Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη: Παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα

Το ανατρεπτικό παιδικό musical «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδεία.

Το αλληγορικό παραμύθι του βραβευμένου Γιάννη Ξανθούλη είναι ένας ύμνος για την αγάπη, την ισότητα, την ελευθερία, τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Η Αλίκη ξεκίνησε τις διακοπές της με το καραβάκι της, τη «Μπουρμπουλήθρα»

Όμως, μία φουρτούνα το βυθίζει και το δελφίνι σώζει την Αλίκη και τη μεταφέρει στον βυθό της θάλασσας, όπου όλα είναι «υγρά και νερουλά».

Τα ψάρια αναστατώνονται, γιατί πρώτη φορά φτάνει άνθρωπος στην Ψαροχώρα και αποφασίζουν να τη φυλακίσουν.

Η Αλίκη, προκειμένου να γλιτώσει, προτείνει να γίνει δασκάλα στον βυθό, να μάθει στα ψάρια πώς ζουν οι άνθρωποι, για να γίνουν έξυπνα και δυνατά σαν αυτούς. Μέσα από το μάθημα της Αλίκης, τα ψάρια μαθαίνουν τι είναι το χρήμα και χωρίζονται σε τάξεις.

Πάνω-πάνω τα ακριβά ψάρια, όπως οι αστακοί και οι γαρίδες, κάτω-κάτω τα φθηνά, όπως οι μαρίδες.

Η Αλίκη βλέποντας ότι τα ψάρια αφομοιώνουν όλες τις κακές συνήθειες των ανθρώπων, προσπαθεί να τους διδάξει πως οι άνθρωποι δεν νοιάζονται μόνο για το χρήμα και τον πόλεμο, αλλά έχουν και αξίες, όπως είναι η αγάπη.

Την εμφάνισή της κάνει και η πετρελαιοκηλίδα, που απειλεί την ισορροπία της Ψαροχώρας. Η Αλίκη με σύμμαχο το δελφινάκι προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν και να σώσουν τον βυθό.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Γιάννης Ξανθούλης

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κουστούμια: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Χορογραφίες : Άννα Αθανασιάδη

Μουσική: Μιχάλης Τριπόδης

Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά

Άννα Βασιλείου

Βασίλης Γιαννέλος

Ηρώ Γκουλίτου

Ελένη Φανδρίδου

Αλέξανδρος Σαριπανίδης

Λυδία Σγουράκη

Χρήστος Σωνάκης

Πληροφορίες

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Προπώληση εισιτηρίων στο inMore.com

Πρόγραμμα Παραστάσεων

Πέμπτη 25/6 – Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς, Αττική

Τρίτη 30/6 – Cine Γέρακας, Γέρακας, Αττική

Πέμπτη 2/7 – Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο “Μελίνα”, Βόλος

Παρασκευή 3/7 – Θέατρο Κήπου, Θεσσαλονίκη

Κυριακή 5/7 – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ – Φροντζού, Γιάννενα, Ιωάννινα

Τετάρτη 8/7 – Τριανόν Cinemax, Σαρωνίδα, Αττική

Κυριακή 19/7 – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Παπάγου, Αττική

Σάββατο 1/8 – Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, Νέα Μάκρη, Αττική

Τρίτη 4/8 – Θέατρο Ορέστης Μακρής, Χαλκίδα

Τετάρτη 26/8 – Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγγος, Κορυδαλλός, Αττική

Τρίτη 1/9 – Ανοιχτό Θέατρο Φρουρίου Τρικάλων, Τρίκαλα

Πέμπτη 3/9 – Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα

Παρασκευή 4/9 – Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη, Αττική