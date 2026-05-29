28.05.2026 | 15:23
Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…
Editorial 29 Μαΐου 2026, 08:00

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ΕΛΑΣ και «σαν (αν)έτοιμοι από καιρό» διάφοροι αντί να βγουν να απαντήσουν σοβαρά και πολιτικά απλώς έδειξαν την αμηχανία και τον φόβο τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το πρώτο βήμα. Έκανε την πρώτη μεγάλη και μαζική συγκέντρωση, διάβασε την πολιτική διακήρυξη και ανακοίνωσε το όνομα: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Έκανε σαφές αυτό που θέλει να πετύχει: μια συμπόρευση του κόσμου της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Σοσιαλδημοκρατίας, ανοιχτή και πλατιά, αλλά και με σαφή επίγνωση ότι στην κοινωνία, όπως και στην πολιτική -παρά τις επιφανειακές για αλλότριους σκοπούς προσεγγίσεις- υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές.

Και φάνηκε ότι έχει, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ένα υπολογίσιμο ακροατήριο. Γιατί όπως και να το δει κανείς, 15.000 άνθρωποι σε μια πολιτική συγκέντρωση δεν είναι μικρό πράγμα. Ιδίως σε καιρούς αποστράτευσης και εξατομίκευσης σαν τους τωρινούς.

Και μετά από δύο μέρες πήγε να καταθέσει τη διακήρυξη στον Άρειο Πάγο, επιλέγοντας να τον συνοδεύσει μια δικαστικός, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που όχι μόνο συνδέθηκε στη συλλογική μνήμη με την καταδίκη της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», αλλά και υπήρξε νομικός εξαιρετικά υψηλού κύρους μέσα στη Δικαιοσύνη – εξ ου και κανείς δεν τόλμησε να πει ή να γράψει κάτι εναντίον τους.

Στην πραγματικότητα, η πολύ μεγαλύτερη της αναμενόμενης μαζικότητα της συγκέντρωσης και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα, απλώς επέτεινε την αμηχανία των υπόλοιπων δυνάμεων, που είχαν επενδύσει σε μικρότερη συμμετοχή και σε ένα θολό «κεντρώο» πολιτικό στίγμα.

Και η καλύτερη ένδειξη αυτής της αμηχανίας, είναι ότι σαν να τους συντόνιζε ένα μαγικό χέρι, βγήκαν διάφοροι για να απαντήσουν, κατά βάση εκτοξεύοντας ασύστολα «ψεκασμένες» ανακρίβειες για τον νέο πολιτικό σχηματισμό.

Βγαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο περίπου ήδη αυτοπροταθείς για… δελφίνος στη Νέα Δημοκρατία, και αρχίζει να αναρωτιέται «που βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας, για την εκδήλωση αφού δεν έχει κρατική επιχορήγηση», παραπέμπει και αυτός στις κακοήθειες Κασσελάκη και φτάνει μέχρι του σημείου να υποστηρίξει, αυτός ο έγκριτος «νομικός» που με μεγάλη καθυστέρηση πήρε το πτυχίο του από τη Φιλοσοφική, ότι ο Άρειος Πάγος μπορεί και να μην κάνει δεκτό το όνομα του κόμματος, γιατί «παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζεται με την πατρίδα, τη σημαία κλπ.».

Βγαίνουν διάφοροι άλλοι κονδυλοφόροι και αρχίζουν να μιλούν για Rebranding και τη διαβόητη γαλλική εταιρεία που υποτίθεται ότι θα το αναλάμβανε, παρότι αυτή η ιστορία έχει διαψευστεί κατ’ επανάληψη.

Βγαίνει ακόμη και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ένας άνθρωπος που έχει δεχτεί άδικες επιθέσεις –απέναντι στις οποίες θεώρησα ότι όφειλα να τον υπερασπιστώ και το έπραξα– και θα έπρεπε να δείχνει διαφορετική ευαισθησία σε τέτοια ζητήματα και αρχίζει ούτε λίγο ούτε πολύ να λέει ότι είναι οι ολιγάρχες αυτοί που «σπρώχνουν» τον Τσίπρα.

Από κοντά και όλη η γκρίνια για τις δημοσκοπήσεις, με διάφορους να υπαινίσσονται ότι οι δημοσκόποι «σπρώχνουν» τεχνητά τον Τσίπρα.

Και το πρόβλημα δεν είναι ότι τα λένε όλα αυτά – που αναπαράγονται και από άλλους σε διάφορες παραλλαγές. Το πρόβλημα είναι ότι λένε μόνο αυτά. Καμιά προσπάθεια για πολιτική αντιπαράθεση επί της ουσίας και στη βάση πολιτικών προγραμμάτων και θέσεων, καμιά προσπάθεια να εντοπιστούν αδυναμίες και ανοιχτά ερωτήματα σε σχέση με τις πολιτικές θέσεις του Τσίπρα. Μόνο ψεκασμένες κι ανυπόστατες κατηγορίες.

Και παρότι δεν θα έπρεπε καν να τα συζητάμε όλα αυτά, εάν είχαμε ένα δράμι σοβαρότητας και συναίσθηση της ευθύνης να προστατεύσουμε την πολιτική ζωή από την τοξικότητα και τη λάσπη, για λόγους αποκατάστασης της αλήθειας και προστασίας της κοινής λογικής θα παραθέσω κάποια στοιχεία ρεπορτάζ.

Καταρχάς όσοι αναρωτιούνται «που τα βρήκε τα λεφτά», θα έπρεπε να είχαν έρθει στη συγκέντρωση. Γιατί τότε θα καταλάβαιναν ότι πουθενά δεν τα βρήκε τα λεφτά, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, που ισχυρίζονται ότι δαπανήθηκαν. Εάν υπήρχαν «μαύρα ταμεία», «χορηγοί» και τα «λεφτά» που ψάχνει ο Άδωνις, τότε γιατί δεν πλήρωσαν να πάρουν μια καλύτερη μικροφωνική, ώστε ο κόσμος στο Θησείο να μπορεί να ακούσει; Γιατί ακριβώς επειδή δεν είχαν λεφτά, ίσως να μην είχαν προβλέψει και τόσο μεγάλη προσέλευση, πήραν μια μικροφωνική που δεν έφτανε για όλες και όλους που έφτασαν εκεί.

Όσο για το διαβόητο rebranding και τους Γάλλους είναι γνωστό ότι ποτέ δεν προχώρησε αυτή η συνεργασία, για την ακρίβεια ποτέ δεν εξετάστηκε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί πολύ απλά ποτέ δεν θέλησε κάτι τέτοιο ο Αλέξης Τσίπρας. Γνωρίζουν όλοι αυτοί οι ευφάνταστοι σεναριογράφοι πολύ καλά ότι η διαβόητη φωτογραφία τον εμφανίζει απλώς να διαβάζει την προσφορά που του έκαναν οι Γάλλοι.

Όπως επίσης είναι σαφές ότι «χορηγοί» δεν υπάρχουν. Γιατί παρότι ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται σε όλη την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, έχει επίμονα και σωστά αρνηθεί οποιαδήποτε «ενίσχυση» και «χορηγία», ακόμη και μικρή, ακριβώς γιατί δεν επιθυμεί οποιαδήποτε εξάρτηση.

Και εδώ αξίζει να σημειωθεί και κάτι πολύ απλό και εύκολο: ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει πόθεν έσχες εδώ και πολλά χρόνια, ας κοιτάξει κάποιος όλες τις δηλώσεις του και ας ελέγξει εάν έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο πλουτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Και καλό είναι ορισμένοι να θυμηθούν το πάθημά τους όταν επέμεναν σε συκοφαντίες και ψέματα για την περιουσιακή του κατάσταση και δήθεν «δώρα» που δέχθηκε, βρισκόμενοι στο τέλος αντιμέτωποι με τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις, που απλώς ο Τσίπρας επέλεξε να μην εκτελεστούν.

Αντίστοιχα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, άνθρωπος που έχει βρεθεί στο στόχαστρο «συστημάτων», αντί να ανακαλύπτει «διαπλοκή» πίσω από τον Τσίπρα, ας αναλογιστεί καλύτερα τις απολύτως σωστές τοποθετήσεις του για την πληγή που ανοίγουν στην πολιτική και στη Δημοκρατία η λασπολογία και οι ενορχηστρωμένες προσπάθειες «πολιτικής δολοφονίας» και «δολοφονία χαρακτήρα», και ας μείνει συνεπής στη δέσμευσή του για προγραμματική και πολιτική αντιπαράθεση αναβαθμίζοντας το επίπεδο της πολιτικής.

Και βέβαια σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, καλό είναι διάφοροι να θυμούνται ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Ούτε κάποιος αποφασίζει να ψηφίσει με βάση τις τάσεις που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό που κάνουν είναι ακριβώς να αποτυπώνουν τη «φωτογραφία της στιγμής», δεν λειτουργούν σαν κρυστάλλινη σφαίρα που λέει το μέλλον. Αντί λοιπόν να παραπονιούνται για στημένες δημοσκοπήσεις, ας αναλογιστούν γιατί οι υπαρκτές τάσεις, όπως προκύπτουν και από τις δημοσκοπήσεις που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δείχνουν ικανότητα του Αλέξη Τσίπρα να έχει απήχηση σε ανθρώπους από ένα πολύ ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό φάσμα.

Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης να αποσαφηνίσω ότι όλα αυτά δεν τα γράφω επειδή πιστεύω ότι δεν πρέπει να ασκηθεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.

Το ακριβώς αντίθετο: πρέπει να επιστρέψει η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση επί προγραμματικών θέσεων και ιδεολογικών πλαισίων και να αποφύγουμε την κατρακύλα στην ψέκα και στη συκοφαντία.

Γιατί στην πραγματικότητα τώρα είναι που θα κριθεί και ο Τσίπρας: για το εάν και πώς οι γενικές αρχές της διακήρυξης θα εξειδικευτούν σε εφικτό κυβερνητικό πρόγραμμα, για τους ανθρώπους που θα βγάλει μπροστά και το εάν θα πείθουν ότι μπορούν να αποτελέσουν κυβερνητική ομάδα, για το εάν μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια που οποιαδήποτε προσπάθεια για προοδευτικές τομές θα συναντήσει.

Όμως, την ίδια στιγμή δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω ότι όλη αυτή η σπασμωδική αντίδραση δείχνει αμηχανία και φόβο. Και αυτό γιατί ο Τσίπρας κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα στην οποία είχαν επενδύσει. Προδίδεται από τις αντιδράσεις ότι υπολόγιζαν αφενός ότι η συγκέντρωση δεν θα ήταν μαζική, άρα θα μπορούσαν εύκολα να μιλήσουν για one man show, για προσωπαγές κόμμα, για σχηματισμό χωρίς απήχηση, αφετέρου ότι η διακήρυξη θα ήταν μια κεντρώα «σούπα» οπότε θα μπορούσαν να μιλούν για «δεύτερη κωλοτούμπα» και για rebranding σε πιο συντηρητική κατεύθυνση.

Και ο Τσίπρας τους διέψευσε. Από τη μια γιατί η πολυπληθής συγκέντρωση έδειξε ότι υπάρχει ένα πραγματικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία και πολλοί άνθρωποι -με δεκάδες χιλιάδες να σπεύδουν να υπογράψουν ηλεκτρονικά τη διακήρυξη μόλις ενεργοποιήθηκε το myelas-, που θέλουν να βάλουν πλάτη και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτό το εγχείρημα. Άρα και απήχηση είχε η πρώτη εμφάνιση και καταδεικνύεται ότι ο δυνάμει «μηχανισμός» οι εθελοντές για να «τρέξουν» την εκλογική μάχη θα βρεθούν εύκολα.

Από την άλλη, γιατί φάνηκε ότι «δεν έβαλε μυαλό». Ωρίμασε, έγινε πιο ρεαλιστής, αλλά δεν συμβιβάστηκε. Και μπορεί η ομιλία του να είχε φραστικές μεγαλοστομίες ως προς το ιδεολογικό στίγμα, εντούτοις είναι σαφές ότι μια ριζοσπαστική αριστερή τοποθέτηση θα αποτελέσει τη βάση αυτής της πλατιάς συμμαχίας. Εξίσου σαφές κατέστη ότι απευθύνεται σε όλη την κοινωνία, αλλά πρωτίστως στον κόσμο της εργασίας, σε όλες και όλους εκείνους που στηρίζονται στον δικό τους μόχθο για να τα βγάλουν πέρα. Εξού και τόνισε ότι χρειάζεται να αλλάξει ο πραγματικός κοινωνικός συσχετισμός και όχι απλώς ο εκλογικός, να αναβαθμιστεί ο κόσμος της εργασίας, να κατανοήσει ο κόσμος της επιχειρηματικότητας ότι πλέον υπάρχουν κανόνες και ένας από αυτούς είναι ότι σημαντικό μέρος του παραγόμενου πλούτου πρέπει να καταλήγει στους πολλούς, ώστε να μειώνεται η ανισότητα και να ενισχύεται η κοινωνική συνοχή. Σαφές και εντός του ιδεολογικού πλαισίου του και το στίγμα για την εξωτερική πολιτική, τονίζοντας ότι θα πατάει στο εθνικό συμφέρον και στην ασφάλεια της χώρας και όχι στην εμμονή της τωρινής κυβέρνησης να «είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Ξέρω ότι διάφοροι, απελπισμένοι όπως είναι με την κατάσταση στη χώρα, θα ήθελαν έναν λόγο πολύ πιο ριζοσπαστικό. Όμως, ας μη γελιόμαστε, αυτό που περιέγραψε είναι αυτή τη στιγμή η μόνη εφικτή στρατηγική για να αλλάξουν τα πράγματα και να επιστρέψει ξανά η αυτοπεποίθηση στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα που είναι η αναγκαία συνθήκη για να μπορούμε έστω να συζητάμε για βαθύτερους μετασχηματισμούς. Γιατί εάν δεν νιώσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι μπορούν μέσα από την πολιτική και μέσα από την ψήφο να αλλάξουν τα πράγματα για τη ζωή τους, έστω και στο επίπεδο του να απαλλαγούν από μια συνειδητά αντιλαϊκή κυβέρνηση και να υπάρξουν κάποια πραγματικά βήματα που θα διορθώνουν την κατάσταση, τότε όλα τα «μεγάλα λόγια» και τα «επαναστατικά προγράμματα» δεν θα αποτελούν μόνο σχέδια επί χάρτου, αλλά και επί της ουσίας υπεκφυγές.

Και είναι ακριβώς επειδή ο Τσίπρας «δεν έβαλε μυαλό» που έχουμε όλη αυτή την αντίδραση και την καταφυγή στην ψέκα. Γιατί μπορεί να βγαίνουν διάφοροι και να λένε «χαιρόμαστε, είναι ο αντίπαλος που θέλουμε», θέλοντας να περάσουν το στίγμα ότι «δεν τραβάει», αλλά στην πραγματικότητα είναι ο αντίπαλος που φοβούνται, ακριβώς επειδή έχει μεγάλη απήχηση, ενδεικτική η ταχεία αύξηση των ηλεκτρονικών υπογραφών μέρα με τη μέρα στην ιδρυτική διακήρυξη, και άρα μπορεί να διαμορφώσει δυναμική που να οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή και επομένως, όπως υπογράμμισε και ο Τσίπρας, στην αλλαγή πολιτικής. Αυτό ακριβώς που διάφορα «συστήματα» δεν θέλουν να συμβεί…

ΥΓ Και μια και ο λόγος για άδικες -ενίοτε για αλλότριους σκοπούς- στοχοποιήσεις, είδα με μεγάλο ενδιαφέρον ότι το Μορφωτικό Ίδρυμα διοργανώνει ημερίδα για τις αγωγές τύπου SLAPP. Θεωρώ πολύ καλή την πρωτοβουλία. Όμως, θα ήταν πραγματικά χρήσιμο να είχαν προσκληθεί και όσοι υπέστησαν και υφίστανται τέτοιες αγωγές. Μιλώ εκ πείρας, γιατί εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχω μερικές δεκάδες αγωγές σε βάρος μου για τη δημοσιογραφική δουλειά μου, περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο. Κάτι που εκτός των άλλων δείχνει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC

Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Editorial
Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Editorial 26.05.26

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Editorial 25.05.26

Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα
Editorial 20.05.26

Πρόταση διακυβέρνησης θέλει η χώρα, όχι καιροσκοπισμούς γύρω από την αγανάκτηση και το τραύμα

Η χώρα χρειάζεται μια πολιτική πρόταση που να δίνει διέξοδο και όχι μια απλή επένδυση στην αγανάκτηση, ιδίως όταν αυτή συνδυάζεται με πολιτικές κατευθύνσεις που οδηγούν σε νέο αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο
Editorial 19.05.26

Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο

Το να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι το μέλλον του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, ίσως είναι ο καλύτερος δρόμος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Editorial 18.05.26

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Editorial 16.05.26

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημάδια δεκαετίες νωρίτερα – Τι έδειξε έρευνα
Ο αντίλογος 29.05.26

Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα

Τα υψηλά επίπεδα βιοδεικτών στο αίμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς γνωστικούς τομείς, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο

Σύνταξη
Πειραιάς: Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία
Λιμάνι Πειραιά 29.05.26

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία

Η επιβατική κίνηση καταγράφεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα προς τα νησιά εν όψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Σύνταξη
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Άγνωστης ιδιοκτησίας 29.05.26

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Σομαλ
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Ιράκ - Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

