Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιλέγουν την αγαπημένη τους στιγμή από τους πανηγυρισμούς της Euroleague (vid)
Οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μόντε Μόρις επέλεξαν την αγαπημένη τους στιγμή μετά το τέλος του τελικού.
Ο Ολυμπιακός, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό της Euroleague, έφτασε στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του.
Λίγες μέρες μετά τον θρίαμβο, η ΚΑΕ μέσω ένος βίντεο στα social media, ανέδειξε την αγαπημένη στιγμή των Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μόντε Μόρις μετά από την κατάκτηση του τροπαίου.
Ποια στιγμή θα διάλεγες μετά το τέλος του αγώνα;
Γουόκαπ: «Μάλλον τη στιγμή που φτάσαμε στην πλατεία του Δημαρχείου και κοίταξα δίπλα μου και είδα έναν τύπο πάνω σε έναν στύλο. Δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί πάνω, ήταν τουλάχιστον τρία ή τέσσερα μέτρα ψηλά και φώναζε συνθήματα και κουνούσε τα χέρια. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο ξεχωριστό ήτα αυτό για όλους, το ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Οπότε ναι, αυτή η στιγμή».
Μόρις: «Νομίζω απλώς το να βλέπω όλους να πανηγυρίζουν. Ξέρω πόσο πολύ σήμαινε αυτό για τον Σάσα, τον Παπανικολάου και τα παιδιά που είναι εδώ τόσα χρόνια και επιτέλους τα κατάφεραν. Οπότε χάρηκα περισσότερο, βλέποντας αυτούς να το ζουν, γιατί έχουν περάσει πολλές φορές από αυτή τη διαδικασία και το να τα καταφέρουν τελικά… το ένιωσα πραγματικά για αυτούς».
ΜακΚίσικ: «Το φιλί στη γυναίκα μου. Πέρασε τα πάντα μαζί μου. Τα περάσαμε όλα μαζί. Οπότε εκείνη την στιγμή ένιωσα πως όλα ολοκληρώθηκαν».
Πως νιώθεις ως πρωταθλητής Ευρώπης;
ΜακΚισικ: «Είναι τρελό συναίσθημα. Δύσκολο να περιγράψεις αυτά τα συναισθήματα. Είναι σαν να νιώθεις άδειος μέσα σου, αφού κυνηγούσες κάτι τόσο καιρό. Αλλά ξέρω ότι τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτό που πετύχαμε».
Μόρις: «Ναι, ήταν τρελό. Ο κόσμος μάς έδειξε απίστευτη αγάπη. Το να βλέπεις τόσο μεγάλη στήριξη και τόσο κόσμο έξω στις 4-5 το πρωί είναι πραγματικά απίστευτο, ειδικά αφού ήταν Κυριακή. Αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, για δείξουμε πόσος κόσμος μας στηρίζει. Και εμείς πρέπει να παίζουμε ακόμα πιο σκληρά για τον σύλλογο, γιατί πλέον είδαμε πραγματικά πόσο μεγάλο είναι όλο αυτό».
