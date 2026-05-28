Ο Ολυμπιακός, επικρατόντας με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague, κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Μετέπειτα ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και τις πρώτες πρωινές ώρες ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να δώσει το ρυθμό στου «ερυθρόλευκους» φιλάθλους ξεκινόντας ένα σύνθημα. Σε ένα βίντεο της ΚΑΕ ο Έλληνας προπονητής ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο σκηνικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Δεν μπορείς να απομονώσεις μία στιγμή από όλη την εξέλιξη της βραδιάς αμέσως μετά με τον κόσμο να χαίρεται τόσο. Αυτό που είδαμε μετά στην πορεία προς το δημοτικό θέατρο Πειραιά, αλλά και το τι γινόταν εκεί στις 5 τη νύχτα. Όταν ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων εκδηλώνει τόσο πολύ τη χαρά του και τη συγκίνησή του, σε κάνει κι εσένα κατά κάποιο τρόπο να έχεις τα ίδια συναισθήματα. Ούτως ή άλλως είχαμε μεγάλη χαρά για το τρόπαιο. Πιο πολύ συνειδητοποιούμε την απήχηση που είχε στην ομάδα, στον κόσμο, την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη.

Όταν είδα τον εαυτό μου στο βίντεο, ήμουν τόσο παράφωνος, αισθάνθηκα λίγο γελοίος, αλλά εκείνη τη στιγμή είπα ας αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας να είμαστε και λίγο γελοίοι».