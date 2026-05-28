Μπαρτζώκας: «Συνειδητοποιούμε την απήχηση που είχε η κατάκτηση της Euroleague τις επόμενες μέρες» (vid)
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην βραδιά αποθέωσης του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ σχολίασε και τον εαυτό του με αρκετή δόση χιούμορ.
- Την Παρασκευή η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
- Ευρωπαϊκή καμπάνα 200 εκατ. ευρώ για τα παράνομα προϊόντα στο Temu
- Σπουδαίο ρεκόρ - Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ σε λιγότερο από δέκα ώρες
- Νέος νόμος στη Ρωσία θα επιτρέπει στους τραπεζικούς υπαλλήλους να καταρρίπτουν ουκρανικά drones
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός, επικρατόντας με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague, κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.
Μετέπειτα ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και τις πρώτες πρωινές ώρες ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να δώσει το ρυθμό στου «ερυθρόλευκους» φιλάθλους ξεκινόντας ένα σύνθημα. Σε ένα βίντεο της ΚΑΕ ο Έλληνας προπονητής ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο σκηνικό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
«Δεν μπορείς να απομονώσεις μία στιγμή από όλη την εξέλιξη της βραδιάς αμέσως μετά με τον κόσμο να χαίρεται τόσο. Αυτό που είδαμε μετά στην πορεία προς το δημοτικό θέατρο Πειραιά, αλλά και το τι γινόταν εκεί στις 5 τη νύχτα. Όταν ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων εκδηλώνει τόσο πολύ τη χαρά του και τη συγκίνησή του, σε κάνει κι εσένα κατά κάποιο τρόπο να έχεις τα ίδια συναισθήματα. Ούτως ή άλλως είχαμε μεγάλη χαρά για το τρόπαιο. Πιο πολύ συνειδητοποιούμε την απήχηση που είχε στην ομάδα, στον κόσμο, την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη.
Όταν είδα τον εαυτό μου στο βίντεο, ήμουν τόσο παράφωνος, αισθάνθηκα λίγο γελοίος, αλλά εκείνη τη στιγμή είπα ας αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας να είμαστε και λίγο γελοίοι».
- Μπαρτζώκας: «Συνειδητοποιούμε την απήχηση που είχε η κατάκτηση της Euroleague τις επόμενες μέρες» (vid)
- Η Μονακό γυρίζει σελίδα: Ο Φιλίπε Λουίς ο εκλεκτός για τον πάγκο των Μονεγάσκων
- «Πρώτη» της Εθνικής ομάδας ενόψει των φιλικών του Ιουνίου (vid)
- Φουλάρει για το «μπαμ» του καλοκαιριού η Μπαρτσελόνα: «Επίσημη πρόταση για τον Άλβαρες»
- Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
- Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ
- Παναθηναϊκός-Κοτάρσκι: Μύθοι και πραγματικότητες
- «Η Μπεσίκτας αν δεν πάρει τον Ζιντάν, θα ασχοληθεί με Λουτσέσκου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις