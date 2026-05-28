Συνταγή: Αυγά scrambled με προζυμένιο ψωμί και αβοκάντο
Μια συνταγή για ένα νόστιμο και χορταστικό brunch
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έφερε στη μικρή οθόνη την τέλεια συνταγή για ένα από τα αγαπημένα μας πιάτα – ιδιαίτερα για το πρωινό ή για brunch.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για αυγά scrambled με προζυμένιο ψωμί και αβοκάντο.
Μπορεί τα scrambled να μοιάζουν απλά για να τα φτιάξουμε, αλλά έχουν την τέχνη τους. Λίγα υλικά, χαμηλή φωτιά και αρκετή υπομονή μέχρι να ετοιμαστούν.
Τα υλικά
6 μεγάλα αυγά
2 κ.σ. γάλα
80 γρ. βούτυρο
αλάτι
πιπέρι
Για τη sauce αβοκάντο
2 αβοκάντο
1 κ.σ. γιαούρτι
2 κ.σ. ελαιόλαδο
χυμό από 1 λεμόνι
1/2 ματσάκι κόλιανδρο
Το μυστικό
Το χαλαρό χτύπημα στα αυγά και η χαμηλή φωτιά στο τηγάνι.
Η διαδικασία
Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά (τα οποία είναι σε θερμοκρασία δωματίου) και προσθέτουμε λίγο γάλα.
Χτυπάμε χαλαρά με ένα σύρμα, ενώ ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι.
Προσθέτουμε λίγο βούτυρο μέσα στα αυγά και λίγο στο ζεστό τηγάνι.
Ρίχνουμε τα αυγά στο τηγάνι (σε χαμηλή θερμοκρασία) και τα ψήνουμε.
Την ίδια ώρα φτιάχνουμε τη sauce αβοκάντο: σε ένα μπολ ρίχνουμε τα υλικά και τα χτυπάμε καλά, ώστε να γίνει το μείγμα.
Όταν τα αυγά είναι έτοιμα, αλείφουμε τη sauce στο ψωμί και από πάνω βάζουμε τα scrambled. Η συνταγή είναι έτοιμη.
Αν θέλουμε συνοδεύουμε τα scrambled με μια δροσερή σαλάτα.
- Ψηφιακό «μάτι» για τα επιδόματα – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
- Τα λάθη που κάνουμε στη συζήτηση (αλλά δεν το καταλαβαίνουμε)
- Κοινωνικά επιδόματα: Καταβάλλονται την Παρασκευή τα ποσά του Μαΐου – Αναλυτικά οι κατηγορίες
- ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
- Συνταγή: Αυγά scrambled με προζυμένιο ψωμί και αβοκάντο
- Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεκινούν την Παρασκευή οι εξετάσεις
- Η outdoor yoga αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σώμα
- Καιρός: Άσταστος με θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις