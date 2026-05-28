Συνταγή: Αυγά scrambled με προζυμένιο ψωμί και αβοκάντο

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έφερε στη μικρή οθόνη την τέλεια συνταγή για ένα από τα αγαπημένα μας πιάτα – ιδιαίτερα για το πρωινό ή για brunch.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για αυγά scrambled με προζυμένιο ψωμί και αβοκάντο.

Μπορεί τα scrambled να μοιάζουν απλά για να τα φτιάξουμε, αλλά έχουν την τέχνη τους. Λίγα υλικά, χαμηλή φωτιά και αρκετή υπομονή μέχρι να ετοιμαστούν.

Τα υλικά

6 μεγάλα αυγά

2 κ.σ. γάλα

80 γρ. βούτυρο

αλάτι

πιπέρι

Για τη sauce αβοκάντο

2 αβοκάντο

1 κ.σ. γιαούρτι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

χυμό από 1 λεμόνι

1/2 ματσάκι κόλιανδρο

Το μυστικό

Το χαλαρό χτύπημα στα αυγά και η χαμηλή φωτιά στο τηγάνι.

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά (τα οποία είναι σε θερμοκρασία δωματίου) και προσθέτουμε λίγο γάλα.

Χτυπάμε χαλαρά με ένα σύρμα, ενώ ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι.

Προσθέτουμε λίγο βούτυρο μέσα στα αυγά και λίγο στο ζεστό τηγάνι.

Ρίχνουμε τα αυγά στο τηγάνι (σε χαμηλή θερμοκρασία) και τα ψήνουμε.

Την ίδια ώρα φτιάχνουμε τη sauce αβοκάντο: σε ένα μπολ ρίχνουμε τα υλικά και τα χτυπάμε καλά, ώστε να γίνει το μείγμα.

Όταν τα αυγά είναι έτοιμα, αλείφουμε τη sauce στο ψωμί και από πάνω βάζουμε τα scrambled. Η συνταγή είναι έτοιμη.

Αν θέλουμε συνοδεύουμε τα scrambled με μια δροσερή σαλάτα.