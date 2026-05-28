Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
28.05.2026 | 14:25
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Γερμανία: Οι καύσωνες απειλούν την οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28 Μαΐου 2026, 16:44

Η οικονομική παραγωγή της Γερμανίας θα μπορούσε έως το 2030 να περιοριστεί σημαντικά, λόγω των περιόδων καύσωνα

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Οι όλο και πιο συχνοί καύσωνες εξελίσσονται σε σημαντικό παράγοντα κόστους για τις επιχειρήσεις στη Γερμανία, διαπιστώνει η ασφαλιστική εταιρία Allianz Trade και προειδοποιεί για απώλειες ύψους περίπου 112,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προβλέπει συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας, εφόσον τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα διατηρηθούν, οι εταιρίες θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα «διπλό βάρος», με μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και ταυτόχρονη αύξηση του κόστους ενέργειας. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η παραγωγικότητα μειώνεται κατά περίπου 3% για κάθε επιπλέον βαθμό άνω των 30 βαθμών Κελσίου, ενώ το κόστος ενέργειας αυξάνεται κατά περίπου 1,2% ανά βαθμό, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε κλιματισμό.

«Νέο διαρθρωτικό οικονομικό σοκ»

«Η ακραία ζέστη δεν είναι πλέον απλώς ένα βραχυπρόθεσμο καιρικό φαινόμενο, αλλά μάλλον ένα νέο διαρθρωτικό οικονομικό σοκ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Allianz Trade για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία Μίλο Μπόγκαερτς, προειδοποιώντας επίσης ότι η πραγματική ζημιά δεν συμβαίνει σήμερα, αλλά στο μέλλον: οι μειωμένες προσδοκίες σχετικά με τις αποδόσεις περιορίζουν τις επενδύσεις και κατ’ επέκταση τη μελλοντική παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, γεγονός το οποίο ασκεί πίεση και στην οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον ανώτερο οικονομολόγο κλίματος της Allianz Research Χαζέμ Κρίχενε, η οικονομική παραγωγή της Γερμανίας θα μπορούσε έως το 2030 να περιοριστεί σημαντικά, λόγω των περιόδων καύσωνα.

Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω των όλο και πιο σφοδρών καυσώνων.

«Η Ευρώπη δεν είναι καλά προετοιμασμένη για τη ζέστη»

Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια δεν αποκλείονται μάλιστα απώλειες έως και 3% για το ΑΕΠ της Γερμανίας. Κάτι τέτοιο, ανέφερε ο κ. Κρίχενε, θα τοποθετούσε τη Γερμανία στο μέσον της ευρωομάδας – πίσω από ψυχρότερες χώρες της βόρειας Ευρώπης όπως η Ιρλανδία και η Φινλανδία, αλλά πιο μπροστά από κράτη όπως η Ισπανία και η Ιταλία. «Η Ευρώπη δεν είναι καλά προετοιμασμένη για τη ζέστη», ανέφερε ο οικονομολόγος.

Στην έρευνα της Allianz Trade τονίζεται κυρίως ότι ο οικονομικός αντίκτυπος καθίσταται αρνητικός μόλις ξεπεραστεί το κρίσιμο όριο των 30 βαθμών Κελσίου. «Η Ευρώπη ιστορικά σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει το κρύο και παραμένει μέχρι σήμερα ελλιπώς προετοιμασμένη για τη ζέστη», δήλωσε ο κ. Κρίχενε και σημείωσε ότι στις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή και στην Ασία η αντιμετώπιση της ζέστης αποτελεί εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού, κάτι το οποίο φαίνεται και από τη χρήση συστημάτων κλιματισμού: Ενώ περίπου το 90% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ διαθέτουν κλιματισμό, το ποσοστό στην Ευρώπη ανέρχεται σε μόνο 19%, ενώ πολλά ευρωπαϊκά κτήρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν τη θερμότητα αντί να τη διαχέουν.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα της Allianz Trade έρχεται σε μια εποχή κατά την οποία ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) προβλέπει συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον WMO, υπάρχει πιθανότητα 86% ένα από τα έτη μεταξύ 2026 και 2030 η θερμοκρασία να καταρρίψει το ρεκόρ υψηλότερης μέσης θερμοκρασίας που καταγράφηκε το 2024, αναφέρουν οι ερευνητές και κάνουν λόγο για αύξηση της πίεσης προς τις επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν  στις νέες συνθήκες.

«Η πράσινη μετάβαση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχουν πλέον καταστεί κεντρικά ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, με τις χώρες οι οποίες σημειώνουν ταχύτερη πρόοδο στις υποδομές και στην προστασία επιχειρήσεων και εργαζόμενων να έχουν σαφές πλεονέκτημα», επισημαίνει η Allianz Trade.

Ακίνητα
ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

Vita.gr
Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 26.05.26

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Διεθνής Οικονομία 24.05.26

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
Politico 28.05.26

Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Πολιτική 28.05.26

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
«Nέα Αναγέννηση» 28.05.26

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
Πολιτική 28.05.26

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ
Κόσμος 28.05.26

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Samsung είναι η δεύτερη μόλις εταιρεία που είναι γνωστό ότι συνήψε συμφωνία συμμετοχής στα κέρδη με εργαζόμενους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Λίβανος: Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ – «Προσπαθεί να επεκτείνει την κατοχή» στα νότια της χώρας
Αντιστέκεται η Χεζμπολάχ 28.05.26

Το Ισραήλ έπληξε μοτοσικλέτα στην Τύρο, σκοτώνοντας δύο Σύριους, ανάμεσά τους ένα παιδί - Οι IDF επιχειρούν πέρα από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ

Πολλές φορές το να κληρονομείς το αυτοκίνητο του παππού είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία – Είναι περιουσία
Αυτοκίνητα αντίκες 28.05.26

Η αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων έχει εκτοξευθεί ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και η Μεγάλη Μεταφορά Πλούτου περιλαμβάνει κλασικά αυτοκίνητα αξίας 570 δισ. δολαρίων, η αξία των οποίων ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο.

11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

Οι φετινοί εορτασμοί του One Salonica outlet mall κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό Safari-inspired Fashion Show και μια σειρά δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στα 11α γενέθλια

Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία
Κόσμος 28.05.26

«Η ανάπτυξη ενός επιπλέον τακτικού επιτελείου στην περιοχή ενισχύει την συνοχή του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στην αποτροπή απέναντι στην Ρωσία», λέει το γερμανικό υπουργείο Άμυνας

ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης
Αγροτικές επιδοτήσεις 28.05.26

Με διχογνωμία καταλήγει η Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Μεροληψία και αποσιώπηση πολιτικών ευθυνών για ΟΠΕΚΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση.

ΗΠΑ – Ιράν: «Τρίζει» η εύθραυστη εκεχειρία – Επιβεβαίωση CENTCOM, στοχοποιήθηκε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ
Στην κόψη του ξυραφιού 28.05.26

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στόχους για δεύτερη φορά σε τρεις μέρες - Η Ουάσινγκτον απειλεί με κυρώσεις τα πλοία που πληρώνουν διόδια στην Τεχεράνη - Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής
Κόσμος 28.05.26

Σύμφωνα με έκθεση της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, το Μαρόκο αναδείχθηκε το 2025, για πρώτη φορά, στην πιο βιομηχανοποιημένη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
Βόλεϊ 28.05.26

Παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι και επισήμως από την Πέμπτη ο Αλέξανδρος Ράπτης, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Εντυπωσιακό κατόρθωμα 28.05.26

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

