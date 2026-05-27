Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Ο Ντέιβιντ Λιν σκηνοθέτησε τις ταινίες «Λόρενς της Αραβίας», «Σύντομη Συνάντηση» και «Η Γέφυρα του Ποταμού Κβάι», και επηρέασε όλους, από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ μέχρι τον Γουές Άντερσον. Ένα νέο ντοκιμαντέρ στις Κάννες τιμά την τεράστια κληρονομιά του, ενώ παράλληλα ερευνά την εξαιρετικά ταραχώδη προσωπική του ζωή.

Τα φαντάσματα των Καννών

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στη νότια Γαλλία αποτελεί εφαλτήριο για νέα έργα και βιτρίνα για φρέσκα ταλέντα, αλλά διατηρεί μια σύνδεση με το παρελθόν και φροντίζει τους τάφους των νεκρών του. Αστέρια της χρυσής εποχής κοιτάζουν από τις αφίσες σε όλη την πόλη, ενώ το πρόγραμμα είναι γεμάτο με αποκαταστάσεις και αναδρομικές προβολές.

Κινηματογραφιστές του παρελθόντος έχουν δώσει τα ονόματά τους στις κύριες αίθουσες του φεστιβάλ (το Lumiere, το Bunuel, το Agnes Varda δίπλα στην παραλία), όπου οι βραδινές προβολές αναφέρονται ως «σεάνς». Οι Κάννες είναι θορυβώδεις και ζωντανές. Είναι επίσης γεμάτες φαντάσματα.

Λιν

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν / Wikimedia Commons

Γέρικο λιοντάρι του αγγλικού κινηματογράφου

Στη μεγάλη σεάνς της περασμένης Κυριακής, στο Bunuel, έγινε η πρεμιέρα του Maverick: The Epic Adventures of David Lean, ενός παθιασμένου νέου ντοκιμαντέρ για το γέρικο λιοντάρι του αγγλικού κινηματογράφου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το 1991.

Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς έναν πιο αξιόπιστα μεγάλο σκηνοθέτη (που έχει φύγει από τη ζωή) από τον δημιουργό των ταινιών Σύντομη Συνάντηση (Brief Encounter, 1945) και Δόκτωρ Ζιβάγκο (Doctor Zhivago, 1965).

Το ντοκιμαντέρ του Τόμσον καλύπτει μια ζωή γεμάτη αποτυχημένους γάμους (έξι) και φρενήρεις ερωτικές περιπέτειες (έως και χίλιες, σύμφωνα με έναν φίλο του)

Ζωντανό θέμα

Κάθε ταινία που έκανε φέρει πλέον τη μεταφορική μυρωδιά της ναφθαλίνης. Έχει τιμηθεί και βαλσαμωθεί, λατρευτεί και ταφεί, και όμως ο παραγωγός-σκηνοθέτης Μπάρναμπι Τόμσον προσεγγίζει το θέμα του με ζωντάνια και ανακαλύπτει ενδιαφέρουσες νέες διαδρομές μέσα σε γνωστό έδαφος.

Το Maverick μετατρέπει τον Λιν ξανά σε ζωντανό θέμα: μια ανάμνηση από το παρελθόν με ένα μήνυμα για το παρόν.

Ο τρόμος της αποτυχίας

Μήπως αυτό κάνει τον σκηνοθέτη να μοιάζει με σοφό γέροντα προφήτη; Αντιθέτως, φαίνεται ότι ο άνθρωπος ήταν ένα χάος.

Το ντοκιμαντέρ του Τόμσον καλύπτει μια ζωή γεμάτη αποτυχημένους γάμους (έξι) και φρενήρεις ερωτικές περιπέτειες (έως και χίλιες, σύμφωνα με έναν φίλο του).

Αποκαλύπτει έναν σκηνοθέτη που αναζητούσε συνεχώς την τελειότητα και ένιωθε διαρκώς απογοητευμένος, έναν άνθρωπο που βασανιζόταν αδιάκοπα από τον τρόμο της αποτυχίας –επαγγελματικής, ερωτικής, σεξουαλικής, ό,τι θες.

Ο Λιν ήταν κάποιος που προκαλούσε θαυμασμό, αλλά όχι απαραίτητα αγάπη, ένας παλιός δάσκαλος του κατεστημένου που μπορούσες είτε να σέβεσαι είτε να απορρίψεις

Ο Λόρενς της Αραβίας

Από τους πιο δύστροπους

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ. «Είναι σκληρός άνθρωπος, εγωιστής», σχολίασε ο Ομάρ Σαρίφ.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Η κόρη του Ράιαν» (1970) σε μια ιρλανδική παραλία με καταιγίδα, ο Λιν είπε στον βετεράνο ηθοποιό Λίο ΜακΚερν να σηκώσει το δεξί του χέρι όταν η θάλασσα γινόταν πολύ άγρια –μόνο για να τον αγνοήσει χαρούμενα όταν το έκανε.

Ο ΜακΚερν χτύπησε στα βράχια, παραλίγο να πνιγεί στα κύματα και έχασε το γυάλινο μάτι του. Ο Κιούμπρικ μπορούσε να γίνει σκληρός αλλά ο Λιν το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ήταν, όπως λέει ο συνάδελφός του σκηνοθέτης Πολ Γκρίνγκρας, «ένας από τους πιο δύστροπους σκηνοθέτες όλων των εποχών».

Όσκαρ και λοιπά

Από την άλλη, τι κι αν οι συνάδελφοί του δυσανασχετούσαν και οι ερωμένες του τον εγκατέλειπαν; Ο Λιν ήταν ένας άριστος τεχνίτης του κινηματογράφου, έξυπνος και απαιτητικός, με εκπληκτικό ποσοστό επιτυχίας, τουλάχιστον εκείνη την εποχή. Πέρασε από τις υψηλού επιπέδου διασκευές του Τσαρλς Ντίκενς – «Μεγάλες Προσδοκίες» (1946), «Όλιβερ Τουίστ» (1948) – στις διεθνείς υπερπαραγωγές «Η Γέφυρα του Ποταμού Κβάι» (1957) και «Λόρενς της Αραβίας» (1962).

Κέρδισε δύο Όσκαρ, έξι BAFTA και το πρώτο βραβείο στις Κάννες, αλλά η φήμη του έχει ξεθωριάσει στις δεκαετίες που ακολούθησαν τον θάνατό του.

Το 1999, σε μια δημοσκόπηση του BFI Sight and Sound για τις καλύτερες βρετανικές ταινίες, ήταν τουλάχιστον τρεις ταινίες του Λιν στις πέντε πρώτες θέσεις (Σύντομη Συνάντηση, Λόρενς της Αραβίας και Μεγάλες Προσδοκίες).

Το 2022, όμως, η δημοσκόπηση του ίδιου περιοδικού για τις 100 καλύτερες ταινίες του κόσμου δεν βρήκε χώρο για καμία από αυτές. Η μεγαλοσύνη του Λιν, φαινόταν, ήταν πάντα δεδομένη, σε σημείο που δεν αναφερόταν καθόλου.

Ήταν λιγότερο ανατρεπτικός και σαγηνευτικός από τον σχεδόν σύγχρονό του Άλφρεντ Χίτσκοκ, λιγότερο άγριος και ατίθασος από τον κάποτε μέντορά του Μάικλ Πάουελ

Λιν

Δόκτωρ Ζιβάγκο

Παλιός δάσκαλος

Ο Λιν ήταν κάποιος που προκαλούσε θαυμασμό, αλλά όχι απαραίτητα αγάπη, ένας παλιός δάσκαλος του κατεστημένου που μπορούσες είτε να σέβεσαι είτε να απορρίψεις.

Ήταν λιγότερο ανατρεπτικός και σαγηνευτικός από τον σχεδόν σύγχρονό του Άλφρεντ Χίτσκοκ, λιγότερο άγριος και ατίθασος από τον κάποτε μέντορά του Μάικλ Πάουελ. Το ντοκιμαντέρ Maverick τον τοποθετεί στη θέση του.

Με τη βοήθεια μιας λίστας κορυφαίων σχολιαστών που περιλαμβάνει τους Γουές Άντερσον, Γκρέτα Γκέργουιν και Στίβεν Σπίλμπεργκ, το έργο αυτό παρουσιάζει τον Λιν ως καινοτόμο, πρωτοπόρο και λογιστική ιδιοφυΐα.

Η Γέφυρα του Ποταμού Κβάι, το επικό πολεμικό έργο του με φόντο τη Σρι Λάνκα, περιγράφεται από τον Σπίλμπεργκ ως «η τέλεια ταινία», ενώ ο Λόρενς της Αραβίας έθεσε τα πρότυπα για τα μεγάλης κλίμακας εξωτερικά γυρίσματα.

«Ο Λόρενς της Αραβίας είναι για τον κινηματογράφο ό,τι οι πυραμίδες για την αρχιτεκτονική», λέει ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει την ταινία ως σημείο αναφοράς για το Dune (2021).

Ο πατέρας των πατέρων

Χωρίς αμφιβολία, είναι ο πατέρας της σύγχρονης υπερπαραγωγής, καθώς αγαπούσε τη μεγάλη οθόνη, τα καστ χιλιάδων ατόμων και τη συναισθηματική δύναμη μιας δημοφιλούς ιστορίας.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θυμάται πώς αυτός, ο Σπίλμπεργκ και ο Τζορτζ Λούκας είδαν μαζί την ταινία «Λόρενς της Αραβίας» στο σινεμά Pacific Dome στο Λος Άντζελες.

Πήραν τη σκυτάλη και έτρεξαν μπροστά, ακριβώς τη στιγμή που ο Λιν αποσύρθηκε, αποδοκιμαζόμενος ως «υπερ-τεχνίτης» από την Πολίν Κέιλ του New Yorker και «περισσότερο λογιστής παρά ποιητής» από τον συνάδελφό του κριτικό Ντέιβιντ Τόμσον.

Μόνο που αυτές οι κρίσεις φαίνονται πλέον σκληρές και λανθασμένες, επειδή αγνοούν τις χαριτωμένες πινελιές και τις θαυμαστές μικρές λεπτομέρειες του.

Όλοι θυμούνται την εξαιρετική απότομη μετάβαση από το αναμμένο σπίρτο στις αμμοθίνες στο μεγαλοπρεπές «Λόρενς της Αραβίας» (ο Λιν δανείστηκε την τεχνική από το Γαλλικό Νέο Κύμα).

«Η αίσθηση της αυτοσυγκράτησης του Λιν τείνει να χρησιμοποιείται εναντίον του, αλλά ήταν ένα εργαλείο ακριβείας, σαν ξίφος ή νυστέρι, και δεν υπάρχει σκηνοθέτης που να το έχει χρησιμοποιήσει με καλύτερο αποτέλεσμα» σημειώνει ο Xan Brooks στον Independent.

Ο Μπάρναμπι Τόμσον δέχεται χειροκροτήματα μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Maverick: The Epic Adventures of David Lean»

Ο λόγος που πήγαμε σινεμά

Ίσως ο Λιν να παραμένει μεγάλος, και μόνο οι ταινίες να έχουν μικρύνει. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ταινία «Maverick» κατέλαβε περίοπτη θέση στις Κάννες, ένα φεστιβάλ που επιμένει στο αναλογικό και δεν έχει χρόνο για πλατφόρμες streaming και iPhone, απαιτώντας κινηματογραφική διανομή για κάθε νέα ταινία που παρουσιάζει.

Ο Λιν, λέει ο Κόπολα, αντιπροσωπεύει «αυτό που έπρεπε να είναι ο κινηματογράφος». Ο Λιν, λέει ο σκηνοθέτης του The Brutalist, Μπρέιντι Κόρμπετ, «μας θυμίζει για ποιο λόγο πηγαίναμε στο σινεμά».

Ήταν ο βασιλιάς της μεγάλης οθόνης, ο μάστερ του μαξιμαλισμού που οδήγησε χίλιες καμήλες μέσα στην έρημο και έχτισε ένα ολόκληρο ιρλανδικό χωριό από το μηδέν.

Αποδείχθηκε ότι ήταν δυνατό να διηγηθεί κανείς πολύπλοκες ανθρώπινες ιστορίες σε γιγαντιαία κλίμακα, να βυθίσει πλήρως ένα mainstream κοινό, να συνδυάσει την επιτυχία στα Όσκαρ με τα έσοδα των blockbuster.

Κινηματογραφικός αντάρτης

Οι προτιμήσεις αλλάζουν και ο κλάδος μεταβάλλεται, αν και πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η τάση μπορεί να αρχίζει να αντιστρέφεται, χάρη στην αύξηση του αριθμού των θεατών της Γενιάς Ζ.

Ο Λιν ήταν ένας αουτσάιντερ, μετά ένας ινσάιντερ. Ήταν ένας άρχοντας του κατεστημένου και μετά μια παλιά, μουχλιασμένη αντίκα. Το έργο του ήταν συντηρητικό. Τώρα φαίνεται παράξενα ριζοσπαστικό.

Η κινηματογραφική του δουλειά φαινόταν επιτηδευμένη, τώρα μοιάζει άγρια και ελεύθερη. Εδώ στις Κάννες, αν όχι αλλού, ο άνθρωπος έχει επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Κυριαρχεί στην οθόνη μέσα σε έναν κινηματογράφο 400 θέσεων: ένας κινηματογραφικός αντάρτης για άλλη μια φορά.

*Η ταινία «Maverick: The Epic Adventures of David Lean» προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

*Με στοιχεία από independent.co.uk | Αρχική Φωτό: BBC

Business
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Vita.gr
Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άλλος κυνηγός επικηρυγμένων 26.05.26

Ο άνθρωπος πίσω από τη στολή του Mandalorian - Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 26.05.26

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Culture Live 26.05.26

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
«Απέχεις» 25.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
«Η Ολίβια άντεξε» 25.05.26

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον

O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Η δραπεύτηση 25.05.26

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
A new hope? 25.05.26

Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων αλλά στη Disney δεν πανηγυρίζουν

Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες
Παγίδα 24.05.26

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες

«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People.

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»
Ύμνος Παγκοσμίου Κυπέλλου 24.05.26

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»

Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Stop-motion 24.05.26

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Πολιτική προστασία 27.05.26

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση

Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
«Διαφορετική γοητεία» 27.05.26

Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε εκτενές αφιέρωμα των βρετανικών Times

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Times, συμπεριλαμβάνεται η Άνδρος στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026 και υπογραμμίζεται η ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 27.05.26

Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Συκοφαντική δυσφήμιση 27.05.26

Μήνυση κατά Γεωργιάδη καταθέτει ο Ανδρουλάκης - «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»

Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 27.05.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο
Στο κόκκινο η ένταση 27.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία έπειτα από τις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Ιράν. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα αμυνθεί ενώ στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους

ΗΠΑ: Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο χάρτου στην πολιτεία Ουάσινγκτον
Πολλοί τραυματίες 27.05.26

Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο στις ΗΠΑ

To δυστύχημα σημειώθηκε στο Λόνγκβιου των ΗΠΑ στα βορειοδυτικά της χώρας, όταν προκλήθηκε ρήξη στη δεξαμενή χημικών χωρητικότητας 80.000 γαλονιών, η οποία ήταν γεμάτη κατά περίπου 60%

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

