Τα ισπανικά ΜΜΕ υποκλίνονται στον Ολυμπιακό
Τι γράφουν τα ισπανικά ΜΜΕ για τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Euroleague.
Η Ρεάλ έχασε στον τελικό, αλλά τα ισπανικά ΜΜΕ υποκλίθηκαν στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
Η «Μάρκα» της Μαδρίτης έγραψε: «Η Ρεάλ άγγιξε το έπος, αλλά ο Ολυμπιακός έσπασε την κακοδαιμονία».
Η επίσης μαδριλένικη «Ας» επεσήμανε: «Ο Ολυμπιακός πήρε εκδίκηση από την Ρεάλ σε έναν τρελό τελικό».
Η καταλανική «Sport» τόνισε: “Μια απίστευτη Ρεάλ άγγιξε το θαύμα, αλλά η Ευρωλίγκα είναι πια του Ολυμπιακού”.
Η «Ελ Μούντο Ντεπορτίβο» σημείωσε: «Ο Ολυμπιακός νίκησε την Ρεάλ και σήκωσε την Ευρωλίγα 13 χρόνια μετά».
