Σπουδαία στιγμή: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υποκλίνεται στους οπαδούς του Ολυμπιακού
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους οπαδούς του Ολυμπιακού για τη στήριξη με μια βαθιά υπόκλιση.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας το πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους παίκτες του και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος τεχνικός, μάλιστα, θέλοντας να ευχαριστήσει τους οπαδούς της ομάδας του μεγάλου λιμανιού για τη στήριξή τους, έκανε μπροστά τους μια βαθιά υπόκλιση.
Δείτε τη φωτογραφία:
Μια συγκλονιστική στιγμή, με τον Ολυμπιακό να κατακτά για 4η φορά στην ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο: 1997, 2012, 2013, 2026. Αυτή ήταν επίσης η 2η φορά που παίρνει την Euroleague ο Μπαρτζώκας, καθώς ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και το 2013, όταν οι Ερυθρόλευκοι το πήραν στο Λονδίνο.
Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague
- 1958: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
- 1959: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
- 1960: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)
- 1961: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1962: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)
- 1963: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1964: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1965: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1966: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
- 1967: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1968: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1969: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1970: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1971: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 1972: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1973: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1974: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1975: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1976: Βαρέζε (Ιταλία)
- 1977: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 1978: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1979: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)
- 1980: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1981: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 1982: Καντού (Ιταλία)
- 1983: Καντού (Ιταλία)
- 1984: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)
- 1985: Τσιμπόνα (Κροατία)
- 1986: Τσιμπόνα (Κροατία)
- 1987: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
- 1988: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)
- 1989: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
- 1990: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
- 1991: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)
- 1992: Παρτίζαν (Σερβία)
- 1993: Λιμόζ (Γαλλία)
- 1994: Μπανταλόνα (Ισπανία)
- 1995: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 1996: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 1997: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- 1998: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
- 1999: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
- 2000: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2001: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2001: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
- 2002: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2003: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- 2004: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2005: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2006: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2007: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2008: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2009: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2010: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- 2011: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2012: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- 2013: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- 2014: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- 2015: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 2016: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2017: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
- 2018: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)
- 2020: –
- 2021: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
- 2022: Αναντολού Εφές (Τουρκία)
- 2023: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- 2024: Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- 2025: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
- 2026: Ολυμπιακός (Ελλάδα)
