Ουρμπόνας: «Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Μοντέρο» (pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η κορυφή της Ευρώπης ανήκει πια στον Ολυμπιακό, και τους επόμενους μήνες θα ανήκει και ο Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ντονάτας Ούρμπονας.

Ο Λιθουανός ρεπόρτερ, μέσω του «BasketNews» αναφέρει πως οι ερυθρόλευκοι και ο Δομινικανός γκαρντ ήρθαν σε συμφωνία για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο νεαρός παίκτης της Βαλένθια φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με τους Πειραιώτες, οι οποίοι αναμένεται να καταβάλλουν στις «νυχτερίδες» το ποσό των 500.000 ευρώ ως buyout.

Δείτε την ανάρτηση του Ουρμπόνας μετά το ευρωπαϊκό για τον Μοντέρο

Jean Montero has committed to Olympiacos, per sources. More on BasketNewshttps://t.co/4CyjHaIBwp — Donatas Urbonas (@Urbodo) May 24, 2026

O Oύρμπονας τονίζει πως ο Ολυμπιακός είναι στις τελικές διαπραγματεύσεις, ενώ κάνει λόγο και για συμφωνία με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.