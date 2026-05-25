Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε, νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο Telecom Center και κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του σε ένα ματς που τίποτα δεν ήταν εύκολο! Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέκτησε τη δεύτερη Euroleague της καριέρας του και είδε τους κόπους τόσο τους δικούς του, όσο και της ομάδας να δικαιώνονται.

Ο Έλληνας τεχνικός, χαίρει απόλυτης εμπιστοσύνης από τη διοίκηση και το περιβάλλον του συλλόγου, με τη συνέχεια της συνεργασίας να θεωρείται φυσική εξέλιξη μετά τη φετινή πορεία και τον θρίαμβο στο ΟΑΚΑ.

Όπως όλα δείχνουν ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι των Πειραιωτών και τα επόμενα χρόνια και συνεχίζει τη συμπόρευσή του με την ομάδα, με την οποία έχει ταυτιστεί απόλυτα.

Έτσι ο αρχιτέκτονας της νέας εποχής του Ολυμπιακού παραμένει στο λιμάνι (του) για να χτίσει και την επόμενη μέρα. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές και οι λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου.