Μυθικό τέταρτο δεκάλεπτο από τον Ολυμπιακό – Έβαλαν 31 πόντους οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός έκανε μια μυθική εμφάνιση στο τέταρτο δεκάλεπτο του τελικού της Ευρωλίγκας απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τους «ερυθρόλευκους» να πατάνε το… γκάζι και να βρίσκουν τον τρόπο να «πληγώσουν» το καλάθι των Μαδριλένων.

Το τρίτο δεκάλεπτο βρήκε πίσω στο σκορ την ομάδα του Πειραιά με 65-61 και οι… παλμοί όλων είχαν φτάσει στο… απροχώρητο.

Η Ρεάλ είχε βρει τρόπο για να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό και ήταν εμφανές πως οι πρωταθλητές Ελλάδας έψαχναν την αντίδραση για να ρίξουν τους Ισπανούς το καναβάτσο.

Μια ματιά λοιπόν στα όσα κατάφερε η ομάδα του Πειραιά στο τέταρτο δεκάλεπτο φανερώνει πολλά για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Ολυμπιακός τελείωσε τον τελικό έχοντας σκοράρει 92 πόντους και οι 31 από αυτούς ήταν στην τελευταία περίοδο της μεγάλης «μάχης» με τους Ισπανούς.

Για να πετύχει λοιπόν μια ομάδα σε τελικό Ευρωλίγκας (που «κρέμεται σε μια κλωστή») 31 πόντους στην τελευταία περίοδο χρειάστηκε να γίνει μια μεγάλη υπέρβαση. Κι αυτή ακριβώς έγινε, με τους

Την ώρα που ο Ολυμπιακός σκόραρε 31 στην άμυνα της Ρεάλ δέχθηκε 20 και τελικά κατάφερε να πάρει την τεράστια νίκη που τον οδήγησε στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Άλεκ Πίτερς ήταν οι μπροστάρηδες, σε μια «μάχη» που η μπάλα «ζύγιζε» εκατό κιλά. Κι αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερο το επίτευγμα των 31 πόντων που πέτυχαν οι πρωταθλητές Ελλάδος στην τελευταία περίοδο του τελικού.

Δεν ήταν καθόλου εύκολο αλλά ο Ολυμπιακός ήθελε αυτό το επιθετικό «ξέσπασμα» για να πετύχει τον μεγάλο στόχο του και κατάφερε στο τέταρτο δεκάλεπτο να κάνει μια αντεπίθεση επικών διαστάσεων, πετυχαίνοντας 31 πόντους.