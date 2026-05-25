L’ Equipe: «Ο Φουρνιέ οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η μεγάλη γαλλική αθλητική «Εκίπ» έγραψε για τον τελικό της Euroleague:

«Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό που διεξήχθη στην Αθήνα, στο γήπεδο του μεγάλου του αντιπάλου, του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Πειραιά επέστρεψε έτσι στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 2013, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Παράλληλα, αυτή ήταν και η πρώτη μεγάλη συλλογική διάκριση στην καριέρα του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος στα 33 του χρόνια έζησε την κορυφαία στιγμή της διαδρομής του σε επίπεδο συλλόγων.

Ο Γάλλος άσος πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στον τίτλο και κερδίζοντας παράλληλα το βραβείο του MVP του Final Four. Ο Φουρνιέ ήταν ο παίκτης που κράτησε όρθιους τους «ερυθρόλευκους» στα πιο κρίσιμα σημεία του αγώνα και εκείνος που «σφράγισε» τη νίκη από τη γραμμή των βολών στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Ρεάλ Μαδρίτης πάλεψε μέχρι το τέλος και μάλιστα είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει περίπου 18 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ωστόσο ο Ολυμπιακός άντεξε στην πίεση και διατήρησε το προβάδισμά του.

Καθοριστική στιγμή του τελικού ήταν περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος, όταν ο Φουρνιέ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και έδωσε την ασίστ στον Τάιρικ Τζόουνς για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που έγραψε το 82-80 και έδωσε ώθηση στους Πειραιώτες. Στη συνέχεια, ο Γάλλος γκαρντ παρέμεινε ψύχραιμος και με τέσσερις εύστοχες βολές στην τελευταία minute «κλείδωσε» τη μεγάλη νίκη.

Από την πλευρά της Ρεάλ, ο Θέο Μαλεντόν σημείωσε 8 πόντους σε 15 λεπτά συμμετοχής, όμως οι Ισπανοί δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που έδειξε αποφασισμένος να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης».

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη σπουδαία δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και επαναφέρει τον Ολυμπιακό στο απόλυτο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που παραδέχονται όλοι στην Ευρώπη.