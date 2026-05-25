Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Κάηκε» ο Πειραιάς
Σε έναν μυθικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του - Χιλιάδες οπαδοί των «ερυθρολεύκων» πανηγυρίζουν σε όλη τη χώρα.
Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα δραματικό τελικό και κατέκτησαν την τέταρτη Euroleague της ιστορίας τους!
Με τη λήξη της αναμέτρησης ξέσπασαν πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα από τους φίλους του Ολυμπιακού, ενώ η αποστολή των Πειραιωτών χρειάστηκε πάνω από 1,5 ώρα για να διανύσει την απόσταση Χίλτον – Πειραιάς.
Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισαν την αποθέωση, με τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου να «εξηγεί» τι σημαίνει να είσαι Ολυμπιακός και τον Σάσα Βεζένκοφ να ανανεώνει το… ραντεβού για το πρωτάθλημα.
Δείτε στο in όλα όσα έγιναν:
- Ανακουφισμένος και πανευτυχής ο Κόρι Τζόσεφ: «Εκπληκτικό που έπαιξα αυτό τον ρόλο»
- Σκαριόλο: «Μικρές λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο… – Πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός»
- Με ανοιχτό πούλμαν στον Πειραιά οι πρωταθλητές Ευρώπης (pics)
- Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στον Ολυμπιακό: «Κάθε επιτυχία να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ» (pic)
- Μπαρτζώκας: «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπό μας…»
- Ξυπόλητος ο Χολ: Πού έδωσε τα παπούτσια του ο Αμερικανός
- Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»
