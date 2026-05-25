Η Κρήτη πανηγυρίζει για το τρόπαιο του Ολυμπιακού

Ξέσπασμα χαράς και αποθέωσης στο Ηράκλειο μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού.

Βεγγαλικά, καπνογόνα και χιλιάδες φίλαθλοι δημιούργησαν εντυπωσιακές εικόνες γιορτής στους δρόμους της πόλης.

Στο Ηράκλειο:

Στα Χανιά:

Σημαίες του Ολυμπιακού κυμάτιζαν παντού, ενώ φίλαθλοι κάθε ηλικίας τραγουδούσαν συνθήματα, αγκαλιάζονταν και αποθέωναν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της 4ης Euroleague της ιστορίας της.