Η Uludağ Beverages Co, συνεχίζει το ταξίδι της στην EuroLeague µε τη λεµονάδα Uludağ στο Final Four της Αθήνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ως διεθνής εταιρεία που παράγει στην Ολλανδία και το Βέλγιο και διανέµει απευθείας στη Γερµανία και το Ντουµπάι, η Uludağ Beverages Co, η οποία κατευθύνει την παγκόσµια στρατηγική ανάπτυξής της, εδραίωσε τη θέση της στην παγκόσµια σκηνή διατηρώντας και φέτος την ισχυρή της παρουσία στο Final Four της EuroLeague, την πιο διάσηµη διοργάνωση του ευρωπαϊκού µπάσκετ. Στη διοργάνωση του Final Four που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα µεταξύ 22-24 Μαΐου, η Uludağ Beverages Co, ήταν µέρος του ενθουσιασµού στο γήπεδο και για άλλη µια φορά µετέφερε το ταξίδι της επωνυµίας της από την Τουρκία στον κόσµο στην παγκόσµια σκηνή.

Αδιάλειπτη Υποστήριξη της EuroLeague από το 2019

Η Uludağ Beverages Co χορηγεί συνεχώς την EuroLeague από το 2019, ωθούµενη από την πίστη της στην ενωτική δύναµη του µπάσκετ. Με την πάροδο των ετών, η µάρκα έχει επιδείξει την ποικιλοµορφία των προϊόντων της και την παγκόσµια ισχύ της στη διεθνή σκηνή, συµµετέχοντας στον οργανισµό µε τις διάφορες υποµάρκες της.

Το ταξίδι της χορηγίας, που ξεκίνησε µε την Frutti Extra το 2019, συνεχίστηκε µε την Uludağ Gazoz στη Γερµανία το 2024, την Uludağ Premium στο Άµπου Ντάµπι το 2025 και την Uludağ Limonata στην Αθήνα το 2026. Έτσι, η Uludağ Beverage Co, συνέχισε να προσφέρει τα προϊόντα της σε διαφορετικές κατηγορίες στους καταναλωτές στη µεγαλύτερη σκηνή του ευρωπαϊκού µπάσκετ. Φέτος, η Uludağ Limonata, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των επικοινωνιακών προσπαθειών, προσέλκυσε επίσης την προσοχή µε το διαφηµιστικό σποτ “Limonata Dance” που ετοιµάστηκε µε τους αστέρες µπάσκετ της EuroLeague. Η καµπάνια, η οποία τράβηξε µεγάλο ενδιαφέρον, µεταδόθηκε σε πολλές χώρες, κυρίως στην Τουρκία, τη Γερµανία και την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την επικοινωνιακή δύναµη της µάρκας στην Ευρώπη.

Η λεµονάδα Uludağ πηγαίνει στην Ευρώπη

Η διαδικασία ευρωπαϊκής επέκτασης της Uludağ Beverages Co, η οποία ξεκίνησε το 2025, έφτασε σε ένα σηµαντικό ορόσηµο το 2026 µε την ευρωπαϊκή κυκλοφορία της λεµονάδας Uludağ. Υποστηριζόµενη από την παγκόσµια προβολή που της παρείχε η χορηγία της στην EuroLeague, η µάρκα κατέλαβε ταυτόχρονα τη θέση της στα ράφια της Γερµανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Αυστρίας, της Ελβετίας και της Ολλανδίας.

Η κυκλοφορία, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε συνολικά 5.250 σηµεία πώλησης, ξεχώρισε ως µία από τις µεγαλύτερες σε κλίµακα κυκλοφορίες στον τουρκικό τοµέα ποτών σε όλη την Ευρώπη. Η λεµονάδα Uludağ, η οποία γρήγορα κέρδισε σηµαντικό ενδιαφέρον µε τον σχεδιασµό συσκευασίας της ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά και την προσέγγιση «σπιτικής γεύσης», έγινε σύµβολο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης της µάρκας. Με τις κανονικές, χωρίς ζάχαρη και µέντας ποικιλίες της, στοχεύει να είναι ένα ποτό που κάνει τη διαφορά δηµιουργώντας µια εντελώς νέα κατηγορία στην περιοχή. Η Uludağ Beverages Co, η οποία συνέχισε µε αποφασιστικότητα το διεθνές της ταξίδι ανάπτυξης που ξεκίνησε µε την Uludağ Gazoz στη Γερµανία το 1977, δραστηριοποιείται σήµερα σε πολλές αγορές µε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που κυµαίνεται από αναψυκτικά έως προϊόντα υψηλής ποιότητας, από ενεργειακά ποτά έως λεµονάδα. Σχολιάζοντας την οργάνωση, ο πρόεδρος της Uludağ Beverages Co , Ömer Kızıl, δήλωσε:

«Είµαστε περήφανοι για το ταξίδι µας µε την EuroLeague από το 2019. Στην Αθήνα, δεν είµαστε απλώς ένας χορηγός. Είµαστε ένας παγκόσµιος παίκτης που έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο άµεσης διανοµής που εκτείνεται από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή. Είµαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουµε την κατηγορία της λεµονάδας στον κόσµο παρουσιάζοντας την παραδοσιακή µας γεύση σε µοντέρνες συσκευασίες».