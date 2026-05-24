Χόρεψαν συρτάκι στα αποδυτήρια της Μπριζ για χάρη του Χρήστου Τζόλη
Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση και οδήγησε την Κλαμπ Μπριζ στην κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος .
Η Κλαμπ Μπριζ πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Μαλίν και εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο μία αγωνιστική πριν από το φινάλε του βελγικού πρωταθλήματος.
Στο 17ο λεπτό ο Τζόλης με όμορφο πλασέ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, ενώ στο 51’ μετά από εντυπωσιακή κούρσα από το κέντρο έδωσε την ασίστ στον Τρεσόλντι, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ της Μπριζ.
Η ισοπαλία έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του Ελληνα ποδοσφαιριστή, καθώς η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Γάνδης και η μεταξύ τους διαφορά έμεινε στους 4 βαθμούς.
Μετά τον αγώνα στήθηκε τρελό γλέντι στα αποδυτήρια, όπου όλοι οι παίκτες της Μπριζ για χάρη του Χρήστου Τζόλη χόρεψαν συρτάκι.
Δείτε την ανάρτηση με το συρτάκι για τον Τζόλη
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
