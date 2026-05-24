Τρομερό ξεκίνημα του Λάιλς στην πρώτη περίοδο
Με 13 πόντους έβαλε τη Ρεάλ αφηνιασμένη στον τελικό ο Λάιλς.
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό της Euroleague που διεξάγεται στο «Telekom Center» της Αθήνας.
Οι Ισπανοί έχουν ξεκινήσει δυναμικά τον αγώνα, με τον Τρέιλ Λάιλς να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής τους οδηγώντας την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στο προβάδισμα.
Ο Αμερικακανός φόργουορντ, που παίζει σήμερα κατά συνθήκη στο «5» μετά τις πολλές απουσίες των «μερένγκες» στη θέση του σέντερ, έμεινε στο παρκέ 9 λεπτά στην πρώτη περίοδο, κάνοντας εξαιρετικό ματς.
Συγκεκριμένα, μέτρησε 13 πόντους με 5/6 σουτ εντός πεδιάς, εκ των οποίων 3/4 τρίποντα, ενώ επιπλέον κατέβασε τρία ριμπάουντ και έκανε ένα κλέψιμο.
