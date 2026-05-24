Το πήρε και ξέσπασε ο θρύλος Γιώργος Μπαρτζώκας!
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ένα απίθανο ξέσπασμα λίγο πριν τελειώσει o τελικός.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση της αξιόμαχης Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 92-85 και κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.
Με το σκορ στο 90-85 και λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε, ο Φακούντο Καμπάτσο πήρε ένα δύσκολο τρίποντο, το οποίο έχασε, με τον Πίτερς να μαζεύει το ριμπάουντ.
Εκεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέσπασε με όλη του την ψυχή, πανηγυρίζοντας έξαλλα μπροστά στον πάγκο, καταλαβαίνοντας πως το τρόπαιο είχε πλέον πάει στην πλευρά της ομάδας του.
Οι εικόνες ήταν χαρακτηριστικές της πίεσης, της έντασης αλλά και της τεράστιας επιθυμίας που υπήρχε στον Ολυμπιακό για την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια και πάλι με τον ίδιο στον πάγκο!
- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού
- H Bουλγαρία αποθεώνει Βεζένκοφ και Ολυμπιακό
- Ολυμπιακός: Αυτό είναι το μπλουζάκι του πρωταθλητή Ευρώπης 2025-26 (pic)
- Τα ισπανικά ΜΜΕ υποκλίνονται στον Ολυμπιακό
- Τελικά χάρη στον Ολυμπιακό 1 στα 4 φέτος σε τελικούς για το ελληνικό μπάσκετ
- Κάηκε ο Πειραιάς – Πανηγυρίζουν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων»
- Ολυμπιακός: Οι 21 τίτλοι που έχουν κατακτήσει οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη
- Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις