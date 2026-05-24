Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Τελικός Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ για τη μετακίνηση των φιλάιθλων
Μπάσκετ 24 Μαΐου 2026, 09:24

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες για τη μετακίνηση των φιλάθλων ενόψει του τελικού της Euroleague Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

Σε συναγερμό βρίσκεται η ΕΛΑΣ ενόψει του τελικού του EuroLeague Final Four Athens 2026 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης που θα γίνει την Κυριακή (24/5), ώρα 21:00, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το κλειστό γήπεδο του τελικού. Παράλληλα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί επίσης οργανωμένα αλλά με λεωφορεία.

Ακόμη η ΕΛΑΣ τονίζει δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο του κλειστού γηπέδου τους ΟΑΚΑ, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, συνοδευόμενο από πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ενόψει της διεξαγωγής του τελικού αγώνα του Final Four της EuroLeague 2026, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 21:00 στο Ο.Α.Κ.Α. «TELEKOM CENTER ATHENS», και σε συνέχεια του από 21-05-2026 Δελτίου Τύπου σχετικά με τα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της διοργάνωσης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται επικαιροποιημένες ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Υπενθυμίζεται ότι οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.

Ειδικότερα:

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το Ο.Α.Κ.Α..

Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το Ο.Α.Κ.Α. θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του Ο.Α.Κ.Α. θα ανοίξουν από ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.

Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας θα είναι καθολική, αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις.».

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

