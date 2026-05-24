Στο «T-Center» ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον τελικό – Αποθέωση από τον κόσμο (vids)
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης έφτασε στο «Τ-Center» για τον μεγάλο τελικό της Euroleague δείχνοντας τη στήριξη του στην ομάδα μπάσκετ – Χειροκροτήματα από τον κόσμο
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (21:00) στο «T-Center» τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague και ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τη σπουδαία αναμέτρηση, στηρίζοντας έμπρακτα την ομάδα μπάσκετ στη μάχη για τον τίτλο.
Ο ηγέτης των ερυθρόλευκων, όπως και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, έτσι και στον μεγάλο τελικό δίνει το «παρών», εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο της ομάδας, που περίμενε την άφιξη του και τον καταχειροκρότησε.
Ο ισχυρός άνδρας της πειραϊκής ΠΑΕ θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00), στον μεγάλο τελικό του Final Four, με στόχο φυσικά την κατάκτηση του τίτλου μέσα στο «T-Center».
Μια ακόμα φορά που ο ηγέτης του συλλόγου βρίσκεται δίπλα στην μπασκετική ομάδα, όπως έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και σε άλλα τμήματα του συλλόγου. Φυσικά μαζί του είναι ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, αλλά και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου.
