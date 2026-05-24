Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ θα βρεθεί στο Telekom Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον σούπερσταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ένας από αυτούς που θα δουν το ματς από κοντά.
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον τελικό του 2026 EuroLeague Final Four της Αθήνας απέναντι στη Ρεάλ (24/5, 21:00 Novsports Prime). Οι πληροφορίες που υπήρχαν εδώ και μέρες πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στην Αθήνα για το παιχνίδι, επιβεβαιώθηκαν.
Έτσι ο Έλληνας σούπερ σταρ θα δώσει το «παρών» στο Telekom Center Athens, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ματς.
Ήδη πριν από μερικές μέρες βρέθηκε στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει το Game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό, παρέα μάλιστα με τον θρύλο του παγκοσμίου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς.
Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, ο Γιάννης αναμένεται να παρακολουθήσει τον τελικό της Euroleague. Προ διετίας, είχε βρεθεί στο Βερολίνο όπου είδε την κατάκτηση τον τελικό του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ, με τον αδερφό του Κώστα, να παίζει τότε στους πράσινους.
- Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
