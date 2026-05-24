Ρεάλ Μαδρίτης: Η «ακτινογραφία» της αντιπάλου του Ολυμπιακού για το τρόπαιο της Euroleague

Όλα είναι έτοιμα, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα τεθούν αντιμέτωπες στον μεγαλύτερο τελικό της Euroleague. Στόχος το μεγάλο τρόπαιο και η κορυφή της Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να επιστρέψουν σε αυτή, μετά το 2013, αλλά το έργο τους μόνο εύκολο δεν θα είναι. Απέναντι τους θα βρουν ένα εξαιρετικό σύνολο που όλη την χρονιά έπαιξε αρκετά καλό μπάσκετ, περνώντας ωστόσο τις περισσότερες φορές κάτω από τα «ραντάρ».

Ο κύριος λόγος είναι πως δεν τα πήγαινε τόσο καλά στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη «βασίλισσα» να γράψει εξαιρετικούς αριθμούς στην κανονική περίοδο, χάνοντας λίγο στα πλέι οφ, όπου παράλληλα βελτίωσε και μια πιο… χτυπητή αδυναμία από τα πρώτα 38 ματς της σεζόν.

Παντού ψηλά, με μόνο ένα μικρό… ζήτημα

Η πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης που την έφερε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague επιβεβαιώνεται μέσω των αριθμών. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο κατέγραψε το δεύτερο μεγαλύτερο Net Rating στην κανονική περίοδο έχοντας +7.2 πόντους. Αυτό προέκυψε από το γεγονός πως είχε τη δεύτερη καλύτερη επίθεση σκοράροντας 121.6 πόντους/100 κατοχές και την τέταρτη καλύτερη άμυνα δεχόμενη 114.4 πόντους/100 κατοχές. Σκοράροντας παράλληλα με 60.9% True Shooting (3η), ενώ επέτρεπε στους αντιπάλους της να σκοράρουν με 57.2% True Shooting (3η).

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των «μερένγκες» ήταν το ριμπάουντ. Η κυριαρχία τους ήταν δεδομένη στον εν λόγω τομέα, μαζεύοντας το 54.2% των συνολικών διαθέσιμων, που ήταν η κορυφαία επίδοση. Επιπλέον, ήταν τρίτοι στο επιθετικό με 35.6% και πρώτοι στο αμυντικό, ως η μοναδική ομάδα με 70%+, έχοντας συγκεκριμένα 71.5%. Παράλληλα, το 62% των καλαθιών της προερχόταν από τελική πάσα (11η), ενώ ουσιαστικά το μοναδικό πρόβλημα ήταν στα λάθη, αφού το 17.5% (13η) των επιθέσεων κατέληγε σε αντίπαλο.

Τι έκανε η Ρεάλ στα πλέι οφ

Στη διαδικασία των πλέι οφ, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε τη Χάποελ Τελ Αβιβ με πλεονέκτημα έδρας. Αφού πήρε τα δύο πρώτα ματς, έχασε το τρίτο και έφτασε στο πολυπόθητο μπρέικ στο τέταρτο, παίρνοντας το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Εκεί η «βασίλισσα» δεν ήταν πρώτη σε καμία κατηγορία. Εκτός από τα λάθη, όπου έκανε τα λιγότερα από κάθε άλλη ομάδα.

Συγκεκριμένα, σκόραρε 115.4 πόντους/100 κατοχές (4η), ενώ δεχόταν 106.4 πόντους/100 κατοχές (2η). Όλα αυτα οδήγησαν τους «μερένγκες» να έχουν Net Rating που ανέρχονταν στους +9 πόντους/100 κατοχές που ήταν και η δεύτερη καλύτερη επίδοση στη φάση των πλέι οφ.

Στην postseason ήταν που ξεκίνησαν και τα προβλήματα τραυματισμών στους ψηλούς, με αποτέλεσμα να πέσει και η παραγωγικότητα στα ριμπάουντ (αν και αυτό δεν απέτρεψε την ομάδα να έχει τρομερές επιδόσεις απέναντι στη Βαλένθια στον ημιτελικό). Η Ρεάλ ήταν τέταρτη σε ποσοστό συνολικών ριμπάουντ, κατεβάζοντας το 52.5% των διαθέσιμων. Επιπλέον, έπαιρνε το 31.5% των διαθέσιμων επιθετικών (4η) και το 73.3% των διαθέσιμων αμυντικών (2η). Τέλος ήταν τρίτη σε ποσοστό ασίστ με 63.8% και η ομάδα με τα λιγότερα λάθη, έχοντας 14.8% στο ποσοστό της!