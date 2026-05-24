Πρωταθλητής Ευρώπης στο ΟΑΚΑ, «ερυθρόλευκο» πάρτι σε όλη την Ελλάδα
Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!
Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, καθώς επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό του «Τ-Center» και ανέβηκε στον θρόνο του. Οι Πειραιώτες σε έναν τελικό τοπ επιπέδου, ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες, πήραν τη νίκη και πήραν την 4η Euroleague, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 13 χρόνια.
Ώρα για τους πανηγυρισμούς!
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βγήκαν στον Πειραιά και κάθε γωνιά της Ελλάδας για να πανηγυρίσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Πλέον, όλοι περιμένουν την ομάδα να αναχωρήσει από το Μαρούσι με προορισμό το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες για τη γιορτή που θα ακολουθήσει για την κατάκτηση της Euroleague.
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
