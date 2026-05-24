Primera Division: Υποβιβασμός για Τζιρόνα και Μαγιόρκα – Στο Conference League η Χετάφε

Πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (23/5) τα εννέα από τα συνολικά 10 παιχνίδια της (απομένει το ματς της Ατλέτικο με τη Βιγιαρεάλ χωρίς ενδιαφέρον) 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Primera Division και πλέον μάθαμε και τις υπόλοιπες δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν μαζί με την Οβιέδο, αλλά και εκείνη που πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Μαγιόρκα μπορεί να επικράτησε με 3-0 της ουραγού Ρεάλ Οβιέδο, όμως παρέμεινε στην επικίνδυνη ζώνη και θα ακολουθήσει την αντίπαλό της στη La Liga 2, κάτι που θα κάνει και η Τζιρόνα, η οποία έμεινε ισόπαλη 1-1 με την Έλτσε, σε ένα αποτέλεσμα που δεν τη βόλεψε.

Στη μάχη της Ευρώπης, η Χετάφε επιβλήθηκε με 1-0 της Οσασούνα και εξασφάλισε το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο, για το Conference League, αφού η Ρεάλ Σοσιεδάδ που τερμάτισε πιο κάτω έχει κατακτήσει το Copa Del Rey και θα είναι στο Europa League.

Όσον αφορά τις τοπ ομάδες, η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 3-1 από τη Βαλένθια, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να σκοράρει στο τελευταίο του παιχνίδι με τους «μπλαουγκράνα», ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 4-2 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο αντίο των Ντάνι Καρβαχάλ και Νταβίντ Αλάμπα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής της Primera Division

Σάββατο 23/5

Ρεάλ – Αθλέτικ 4-2

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 3-1

Μπέτις – Λεβάντε 2-1

Θέλτα – Σεβίλλη 1-0

Εσπανιόλ – Σοσιεδάδ 1-1

Χιρόνα – Έλτσε 1-1

Χετάφε – Οσασούνα 1-0

Αλαβές – Ράγιο 1-2

Μαγιόρκα – Οβιέδο 3-0

Κυριακή 24/5

22:00 Βιγιαρεάλ – Ατλέτικο

Η βαθμολογία της Primera Division σε 38 ματς