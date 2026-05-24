Ολυμπιακός – Ρεάλ: Στο «Telekom Center» και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (pics)
Ο σταρ του NBA, των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρακολουθεί από κοντά τον τελικό της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται αυτή την ώρα στο «Telekom Center» για τον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 της Euroleague.
Στην Αθήνα και το γήπεδο στο ΟΑΚΑ βρίσκονται μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο «Greek Freak» βλέπει από κοντά την αναμέτρηση έχοντας πλευρό του τα αδέρφια του, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο.
Δείτε εικόνες:
- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού
- H Bουλγαρία αποθεώνει Βεζένκοφ και Ολυμπιακό
- Ολυμπιακός: Αυτό είναι το μπλουζάκι του πρωταθλητή Ευρώπης 2025-26 (pic)
- Τα ισπανικά ΜΜΕ υποκλίνονται στον Ολυμπιακό
- Τελικά χάρη στον Ολυμπιακό 1 στα 4 φέτος σε τελικούς για το ελληνικό μπάσκετ
- Κάηκε ο Πειραιάς – Πανηγυρίζουν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων»
- Ολυμπιακός: Οι 21 τίτλοι που έχουν κατακτήσει οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη
- Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις