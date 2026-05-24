Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται αυτή την ώρα στο «Telekom Center» για τον μεγάλο τελικό του Final Four 2026 της Euroleague.

Στην Αθήνα και το γήπεδο στο ΟΑΚΑ βρίσκονται μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» βλέπει από κοντά την αναμέτρηση έχοντας πλευρό του τα αδέρφια του, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Δείτε εικόνες: