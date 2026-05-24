Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00) στο «T-Center» για τον τελικό της Euroleague, με σπουδαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ να βρίσκονται ήδη στο γήπεδο για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Λίγο μετά τις 19:30 έφτασαν στο «Τ-Center» οι Μάικ Μπατίστ και Νίκολα Βούιτσιτς, για να δουν από κοντά το σημαντικότερο παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός είχε αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ, στην παλιά του version βέβαια, όταν ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού (2003 – 2012 και 2013-2014) και είχε καταγράψει σπουδαίες επιτυχίες με τους Πράσινους τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, ενώ πλέον είναι μέλος στο τεχνικό τιμ των Τορόντο Ράπτορς. Στην καριέρα του είχε αγωνιστεί επίσης σε Μπιέλα, Μέμφις Γκρίζλις και Φενερμπαχτσέ.

Όσον αφορά στον Νίκολα Βούιτσιτς, ο Κροάτης είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 2008 έως το 2010, ενώ στην πολύχρονη καριέρα του είχε παίξει επίσης σε Σπλιτ, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Εφές.