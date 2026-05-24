Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ποιοι παίκτες του τελικού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague (vids)

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για το μεγάλο «ραντεβού» του τελικού της Euroleague κόντρα σε μία… γνώριμη αντίπαλο, τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Στα ρόστερ και των δύο ομάδων, υπάρχουν παίκτες με τεράστια εμπειρία, που έχουν ζήσει αρκετούς τελικούς, ενώ μερικοί εξ αυτών έχουν κατακτήσει και το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν κατακτήσει την Euroleague

Αρχής γενομένης από τον Κώστα Παπανικολάου, ο κάπτεν των Ερυθρόλευκων είναι ο μοναδικός που βρισκόταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, το 2013, την τελευταία φορά που κατέκτησαν οι Πειραιώτες την Euroleague.

Από το τρέχον ρόστερ του Ολυμπιακού, ο Άλεκ Πίτερς έχει κατακτήσει τον τίτλο της Euroleague το 2019, καθώς ήταν μέλος του ρόστερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης εκείνη τη χρονιά.

Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε τελικό της Euroleague ήταν το 2023, ξανά κόντρα στη Ρεάλ. Συνεπώς, οι παίκτες από το τωρινό ρόστερ που έζησαν αυτό το παιχνίδι και έχουν βιώσει την εμπειρία του τελικού είναι οι: Γουόκαπ, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ, Λαρεντζάκης, Φαλ και φυσικά οι Παπανικολάου και Πίτερς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει παίξει σε τελικό της Euroleague, καθώς ήταν μέλος του ρόστερ του Ολυμπιακού, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην ομάδα, το 2017 όταν ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε.

Ποιοι έχουν κατακτήσει την Euroleague από το ρόστερ της Ρεάλ

H Ρεάλ είναι η πολυνικής της διοργάνωσης, έχοντας 11 τρόπαια μέχρι στιγμής. Από το ρόστερ της «βασίλισσας» που θα παραταχθεί στον τελικό, ο Σέρχιο Γιουλ έχει κατακτήσει τα περισσότερα τρόπαια (x3, 2015, 2018,2023), μάλιστα δύο (2015, 2023) από τις τρεις φορές σε τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ακολουθεί ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος έχει στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης δύο φορές με τη φανέλα των Μαδριλένων (2015, 2018). Ο Μάριο Χεζόνια ήταν μέλος του ρόστερ στην κατάκτηση της Euroleague το 2023. Από εκεί και πέρα και ο Ταβάρες έχει φτάσει στην κορυφή της Euroleague δύο φορές (2018,2023), ωστόσο ήταν άτυχος και δεν θα αγωνιστεί στον τελικό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ενώ και ο Ντεκ κατέκτησε με τη Ρεάλ το βαρύτιμο τρόπαιο το 2023.

Οι υπόλοιποι παίκτες θα «γευτούν» για πρώτη φορά στην καριέρα τους την εμπειρία σε τελικό Euroleague.