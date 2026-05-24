Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Euroleague στο «Telekom Center» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκινήσει, αφού σε περίπου δύο ώρες (21:00) θα έχουμε το τζάμπολ της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης.

Όπως έγινε γνωστό, ο Κάιλ Χάινς θα είναι εκείνος που θα μεταφέρει το βαρύτιμο τρόπαιο στο γήπεδο και θα το παρουσιάσει μπροστά στους θεατές του «Telekom Center», στους τηλεθεατές από το σπίτι, και φυσικά στους δύο διεκδικητές.

Ο Αμερικανός πρώην καλαθοσφαιριστής είναι από τους «θρύλους» της Euroleague, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο τέσσερις φορές στην καριέρα του (2012, 2013, 2016, 2019), έχοντας περάσει από Μπάμπεργκ, Ολυμπιακό, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Αρμάνι Μιλάνο στην 16ετή πορεία του στον χώρο.