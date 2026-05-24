Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ντόρσεϊ «σβήνει τα φώτα» στον Ντεκ (vid)
Δείτε βίντεο με την εντυπωσιακή τάπα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον φόργουορντ της Ρεάλ Γκάμπριελ Ντεκ.
Μεγάλες μάχες δίνονται στο glass floor του «Telekom Center», στον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.
Μία από τις φάσεις του πρώτου μέρους ήταν χωρίς αμφιβολία η τάπα του Τάιλερ Ντόρσεϊ πάνω στον Γκάμπριελ Ντεκ που προσπάθησε να σκοράρει.
Ο Αργεντίνος φόργουορντ ξεμαρκαρίστηκε από τον Γουόκαπ, πήρε την πάσα του Μαλεντόν, αλλά ο ομογενής γκαρντ τον… συνάντησε στον αέρα και τον σταμάτησε.
Δείτε το βίντεο:
Dorsey with the REJECTION 🛑@Moto #MotorolaMagicMoment I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/NMKHQHyGXk
— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
