Euroleague 24 Μαΐου 2026, 23:09

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος! (vid)

Θρύλος και πάσης Ευρώπης! Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!

Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης ίσως στον πιο δραματικό τελικό όλων των εποχών που δεν… τελείωνε ποτέ και κατέκτησαν την τέταρτη Euroleague της ιστορίας τους. Μια ματσάρα απίστευτη, με ένα φινάλε που… σταμάτησε τις ανάσες όλου του μπασκετικού κόσμου και που έληξε μέσα σε έναν πανζουρλισμό από 20.000 και πλέον κόσμου στο «T-Center».

Στο τέλος, οι Πειραιώτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν αυτοί που το ήθελαν περισσότερο, έβγαλαν όλη την ψυχή τους και δικαιώθηκαν για μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από μια εξαετία. Πνιγμένος από τον πίεση ο Ολυμπιακός για 35 περίπου λεπτά, με όλα τα φαντάσματα του παρελθόντος, προσωπικά και ομαδικά, να κυκλοφορούν στο παρκέ του ΟΑΚΑ από το πρώτο τζάμπολ, στο τέλος τα… ξόρκισε όλα, τα σάρωσε όλα και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, ως η καλύτερη ομάδα, ως αυτή που παίζει σταθερά το καλύτερο μπάσκετ. Μια απόλυτη δικαίωση, όλου του «ερυθρόλευκου» μπασκετικού οργανισμού!

Μυθική εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Γάλλος οδήγησε τον Ολυμπιακό εκεί που ήθελε, εκεί που είχε σαν στόχο να κάνει από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Άξιος συμπαραστάτης ο απίθανος Άλεκ Πίτερς με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, από 12 και 10 πρόσθεσαν Βεζένκοφ και Γουόκαπ. Λάιλς και Χεζόνια προσπάθησαν να… σολάρουν τον τελικό για τη Ρεάλ, αλλά δεν τα κατάφεραν απέναντι σε έναν πιο πλήρη, πιο ψυχωμένο, πιο ποιοτικό και πιο έτοιμο από ποτέ για την επιστροφή του στην κορυφή, Ολυμπιακό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με ένα γρήγορο 0-4 με τους Χεζόνια και Λάιλς να σκοράρουν στο 1’ και τον Ολυμπιακό να ξεκινάει λίγο νευρικά το ματς. Ο Λάιλς συνέχισε να σκοράρει και από κοντά και από μακριά και έκανε το 1-9 για τη «Βασίλισσα» στο 3’. Λάιλς και Αμπάλδε σκόραραν και πάλι από μακριά και έκαναν το 2-15, με τον Βεζένκοφ να κάνει το 6-15 με γκολ φάουλ στο 5’.

Ο Γουόκαπ με τρίποντο απέναντι στη ζώνη έκανε το 9-15. Ο Βεζένκοφ με γκολ-φάουλ και πάλι έκανε το 12-15, με τον Λάιλς να σκοράρει και πάλι για το 13-18 στο 6’. Ο Γουόρντ με ωραία προσπάθεια έκανε το 17-22, με Φελίς και Μαλεντόν να κάνουν το 17-26. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τον Χολ να σκοράρει για το 19-26.

Ο Αμπάλδε ξεκίνησε εύστοχα το δεύτερο δεκάλεπτο, κάνοντας το 19-29, για να μειώσει ο Γουόρντ σε 21-29 στο 11’. Ο Πίτερς έκανε το 25-29 για τον Ολυμπιακό στο 13’ με την ομάδα να βρίσκει ρυθμό σε εκείνο το σημείο. Ο Γουόρντ από μακριά έκανε το 28-31, για να κάνει ο Φελίς το 28-33 στο 14’.

Ο Φουρνιέ με προσωπικό σερί και τον Τζόσεφ να είναι… μαέστρος ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 38-36 στο 18’. Ο Λάιλς απάντησε και πάλι με τρίποντο για το 38-39, με τον Φουρνιέ να βάζει και εκείνος ακόμα ένα για το 41-39. Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 44-39 και έδωσε αέρα +5 στους Πειραιώτες στο 19’. Ο Πίτερς σκόραρε με follow και έκανε το 46-44 υπέρ του Ολυμπιακού που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ερυθρόλευκους ήταν ο Τρέι Λάιλς που είχε 21 πόντους στο πρώτο μέρος, ενώ ο Φουρνιέ είχε 11, με τον Πίτερς να προσθέτει ακόμα εννέα.

Ο ΜακΚίσικ ήρθε από τον πάγκο στο τρίτο δεκάλεπτο και με την ορμή του και το μακρινό του σουτ έκανε το 49-44 στο 22’. Ο Αμπάλδε με τρίποντο ισοφάρισε σε 49-49 με τρίποντο στο 23’. Ο Γουόκαπ με μαρκαρισμένο τρίποντο έκανε το 52-49 στο 24’. Ο Χεζόνια με ένα τρίποντο από πολύ μακριά μείωσε στον πόντο και σκορ54-53 στο 25’.

Ο Φελίς με πέντε συνεχόμενους πόντους και ο Χεζόνια, έκαναν το 54-60 για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 26’. ΜακΚίσικ και Γουόκαπ μείωσαν σε 58-60 στο 28’. Χεζόνια και Μαλεντόν με συνεχόμενες βολές έδωσαν αέρα +6 στη Ρεάλ στο 29. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με καλάθι του Μιλουτίνοφ, ο οποίος έκανε το 61-65 που ήταν και το σκορ του δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ που έκανε το 64-65 στο 31’. Ο Τζόσεφ έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με τεράστιο σουτ και έκανε το 67-65 στο 32’. Ο Μαλεντόν απάντησε με τρίποντο και έκανε το 67-68 στο 33’. O Μαλεντόν με 1/2 βολές έκανε το 68-69 στο 34’. Ο Βεζένκοφ έκανε το 70-69 στο 34’.

Ο Χεζόνια σκόραρε από κοντά για το 70-71 στο 35’. Ο Βεζένκοφ με τεράστιο τρίποντο από τη γωνία έκανε το 73-71 στο 36’. Ο Φελίς έκανε με καλάθι και φάουλ το 74-73, πάνω στην πίεση του Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ, έκανε το 76-73 με προσωπικό καλάθι. Ο Τζόουνς με 2/2 βολές έκανε το 78-75 στο 37΄. Ο Πίτερς έκανε το 80-77 για να ισοφαρίσει με τρίποντο ο Χεζόνια σε 80-80 στο 38’. Ο Τζόουνς με κάρφωμα από κοντά έκανε το 82-80. Ο Γουόκαπ έκανε το 84-80 με 2/2 βολές στο 39’.

Δύο ακόμη έβαλε ο Φουρνιέ για το 86-80 με ένα λεπτο να απομένει, όμως η Ρεάλ δεν τα παρατούσε. Λάιλς και Καμπάτσο με βολές (μετά από φάουλ στο τρίποντο) έκαναν το 88-85 μετατρέποντας το ματς σε θρίλερ. Ο Πίτερς συνέχισε με 2/2 βολές και 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, ο Λάιλς αποβλήθηκε με το πέμπτο και εκεί τελειώσαν όλα! Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός με 92-85 σε ένα μυθικό ματς.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (1/1 δίποντο, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουορντ 7 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Βεζένκοβ 12 (3/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 1 (0/5 σουτ), Πίτερς 16 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 8 (3/6 δίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Τζόσεφ 5 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χολ 4 (6 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 4, Φουρνιέ 20 (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 24 (4/8 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Αμπάλδε 9 (3/5 τρίποντα), Καμπάσο 5 (1/1 δίποντο, 0/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 6 ασίστ), Οκίκι, Χεζόνια 19 (5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Μάλεντον 8 (1), Ντεκ 4 (1/6 σουτ), Γιουλ 3 (1), Φελίς 13 (5/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος στη Euroleague – Συγχαρητήρια και από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία
Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος στη Euroleague – Συγχαρητήρια και από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δίνουν συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκούς». Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Euroleague στον τελικό επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός: Μία εικόνα 1.000 λέξεις, πέντε εικόνες 5.000 λέξεις – Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης
Μία εικόνα 1.000 λέξεις, πέντε εικόνες 5.000 λέξεις - Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε πανάξια στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της Euroleague σκορπώντας ντελίριο ενθουσιασμού στα εκατομμύρια των φιλάθλων του. Οι εικόνες μετά το τελευταίο σφύριγμα που συγκλονίζουν…

