Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague που διεξάγεται στο «Telekom Center» της Αθήνας.

Οι δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ και η ένταση είναι μεγάλη, κάτι που φάνηκε και σε μια αψιμαχία που είχαν ο Σακίλ ΜακΚίσικ με τον Φακούντο Καμπάτσο.

Ο Αργεντίνος έπεσε στο έδαφος, ο Αμερικανός παρέμεινε μπροστά του ενώ το παιχνίδι παίζονταν και μόλις ο πρώτος σηκώθηκε οι δύο παίκτες τα είπαν σε έντονο ύφος, πριν προλάβουν να μπουν στη μέση οι συμπαίκτες τους και να τους απομακρύνουν.