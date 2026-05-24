Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ένταση ανάμεσα σε ΜακΚίσικ και Καμπάτσο (pic)
Λίγο έλειψε ΜακΚίσικ και ο Καμπάτσο να έρθουν στα… χέρια, όμως επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και το περιστατικό έληξε γρήγορα.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague που διεξάγεται στο «Telekom Center» της Αθήνας.
Οι δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ και η ένταση είναι μεγάλη, κάτι που φάνηκε και σε μια αψιμαχία που είχαν ο Σακίλ ΜακΚίσικ με τον Φακούντο Καμπάτσο.
Ο Αργεντίνος έπεσε στο έδαφος, ο Αμερικανός παρέμεινε μπροστά του ενώ το παιχνίδι παίζονταν και μόλις ο πρώτος σηκώθηκε οι δύο παίκτες τα είπαν σε έντονο ύφος, πριν προλάβουν να μπουν στη μέση οι συμπαίκτες τους και να τους απομακρύνουν.
