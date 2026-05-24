Ολυμπιακός: Σήκωσε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του! – Όλοι οι πρωταθλητές Ευρώπης
Ο Ολυμπιακός είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης μέσα στο «T-Center», επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασε τις 4 κατακτήσεις – Δείτε όλους τους πρωταθλητές Ευρώπης.
Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, καθώς επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό του «Τ-Center» και ανέβηκε στον θρόνο του.
Οι ερυθρόλευκοι ήταν η καλύτερη ομάδα της χρονιάς στη Euroleague, έκανε πάρτι στα play offs με τη Μονακό και το σήκωσε στο ΟΑΚΑ, μετά τη νίκη επί της βασίλισσας, φτάνοντας τις 4 κατακτήσεις στην ιστορία του.
Οι Πειραιώτες σε έναν τελικό τοπ επιπέδου, ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες, πήραν τη νίκη και πήραν την 4η Euroleague, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 13 χρόνια.
Ο Ολυμπιακός είναι η 6η ομάδα σε κατακτήσεις στη διοργάνωση, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι αυτή που έχει τις περισσότερες με 11.
Ο Ολυμπιακός και όλοι οι πρωταθλητές Ευρώπης
11- Ρεάλ Μαδρίτης (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995,
2015, 2018. 2023)
8 – ΤΣΣΚΑ Μόσχας (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019)
7 – Παναθηναϊκός (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024)
6*- Μακάμπι Τελ Αβίβ (1977, 1981, 2001*, 2004, 2005, 2015)
5 – Βαρέζε (1970, 1972, 1973, 1975, 1976)
4 – Ολυμπιακός (1997, 2012, 2013, 2026)
ΑΣΚ Ρίγα (1958, 1959, 1960)
Γιουγκοπλάστικα Σπλιτ (1989, 1990, 1991)
Ολίμπια Μιλάνο (1966, 1987, 1988)
2 – Εφές (2021. 2022)
Μπαρτσελόνα (2003, 2010)
Βίρτους Μπολόνια (1998, 2001)
Καντού (1982, 1983)
Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ (1985, 1986)
Φενέρμπαχτσε (2017, 2025)
1 – Ζαλγκίρις Κάουνας (1999)
Μπανταλόνα (1994)
Λιμόζ (1993)
Παρτιζάν Βελιγραδίου (1992)
Βίρτους Ρόμα (1984)
Μπόσνα Σαράγεβο (1979)
Ντιναμό Τυφλίδας (1962)
*Το 2000/01 υπήρχαν δύο διοργανώσεις, EuroLeague και Suproleague (FIBA).
