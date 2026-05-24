Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (21:00) και ο Σάσα Βεζένκοφ επέλεξε να φορέσει μία εντυπωσιακή μπλούζα κατά την άφιξη της ομάδας από το ξενοδοχείο στο T-Center.

Ο σούπερ σταρ των Πειραιωτών φόρεσε μια μπλούζα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε πρώτο πλάνο, ενώ στο σχέδιο φιγουράρει και ο ίδιος μαζί με τους Παπανικολάου, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ.

Δείτε την μπλούζα του Βεζένκοφ

Μάλιστα, στο σχέδιο αναγράφεται και η λεζάντα «Athens Calling», δηλαδή, «Η Αθήνα καλεί», με αναφορά φυσικά στο Final Four που διοργανώνεται στην πρωτεύουσα.