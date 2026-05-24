Οι 12 της μεγάλης μάχης: Με αυτούς κατεβαίνει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Euroleague
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τους 12 με τους οποίους θα πορευθεί στον μεγάλο τελικό της Euroleague, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο T-Center (24/5, 21.00).
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Ολυμπιακό ο οποίος κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την κούπα της Euroleague στο Telecom Center Athens, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ανακοινώνει τους δώδεκα με τους οποίους θα πορευεθεί στο μεγάλο παιχνίδι.
Χωρίς αλλαγές σε σχέση με τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε η αποστολή των ερυθρολεύκων για τη σπουδαία αναμέτρηση. Ξανά εκτός έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, όπως ακριβώς και απέναντι στην τουρκική ομάδα.
O Oλυμπιακός θα βρει μπροστά του μια αντίπαλο την οποία έχει ήδη αντιμετωπίσει τέσσερις φορές σε τελικό και αυτή που έρχεται είναι η πέμπτη! Το ζευγάρωμα αυτό αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της Euroleague και είναι ένα από τα πιο κλασσικά ματσαρίσματα στη διοργάνωση.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:
Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταίρίκ Τζόουνς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ
