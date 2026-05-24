Ο Ολυμπιακός «βλέπει» Πρέμιερ Λιγκ
Αν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, θα εξαρτηθεί από την τελική θέση της Άστον Βίλα που αντιμετωπίζει το απόγευμα εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι
Τα πάντα γύρω από την έναρξη της προετοιμασίας και το πόσους προκριματικούς θα χρειαστεί να δώσει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι για να βρεθεί στην Λιγκ Φέις του Τσάμπιονς Λιγκ που είναι ο πρώτος του στόχος θα τα μάθει σήμερα.
Γίνεται η τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ και από τα αποτελέσματά της θα εξαρτηθούν τα πάντα και για τον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ ή αν θα χρειαστεί να δώσει ακόμη έναν γύρο νωρίτερα (21 ή 22 Ιουλίου το πρώτο ματς) θα εξαρτηθεί από την τελική θέση της Άστον Βίλα που αντιμετωπίζει το απόγευμα εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι χρειάζεται έστω έναν βαθμό ή να μην κερδίσει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ, ώστε να τερματίσει στην τέταρτη θέση της Πρέμιερ Λιγκ.
Σε αυτή την περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα αποφύγει έναν προκριματικό γύρο και θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τον γ’ προκριματικό (4 ή 5 Αυγούστου). Αν συμβεί αυτό, οι Πειραιώτες θα αρχίσουν προετοιμασία στις 29 Ιουνίου και περίπου μία εβδομάδα αργότερα θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία, αλλιώς η «πρώτη» θα γίνει στις 22 Ιουνίου και μια εβδομάδα μετά η αποστολή θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
