Ο Ολυμπιακός ξεκινά τα προκριματικά του Champions League από τον Γ’ γύρο
Έναν ολόκληρο γύρο κέρδισε ο Ολυμπιακός από τα καλοκαιρινά προκριματικά του Champions League, αφού η Άστον Βίλα τον έστειλε απευθείας στην Γ' φάση του League Path.
Το Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα, το τελευταίο ματς του θρυλικού Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο των «πολιτών» είχε και τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον, αφού ο Ολυμπιακός περίμενε να δει την θέση που θα τερμάτιζε η κάτοχος του Europa League ώστε να μάθει σε ποια φάση θα μπει και αυτός με τη σειρά του στα καλοκαιρινά προκριματικά του Champions League λόγω του rebalancing.
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε τη νίκη (1-2) στο «Etihad» στο «αντίο» του Πεπ και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Λίβερπουλ, έκανε το δώρο στον Ολυμπιακό! Τερμάτισε στην 4η θέση της Premier League και από τη στιγμή που είχε κατακτήσει και το Europa League, εξασφάλισε στους «ερυθρόλευκους» ότι θα ξεκινήσουν από τον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League και όχι από τον Β΄.
Στις 4 ή 5 Αυγούστου παίζει το πρώτο ματς ο Ολυμπιακός
Κοινώς, ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν γύρο και μπαίνει στην καλοκαιρινή διαδικασία μια φάση αργότερα, με τα πρώτα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για τις 4 ή 5 Αυγούστου και την κλήρωση στις 3/8, με τους Πειραιώτες να είναι στους ισχυρούς. Μοιραία λοιπόν, οι «ερυθρόλευκοι» κερδίζουν και… μέρες από τις διακοπές τους, αφού τώρα η προετοιμασία τους θα ξεκινήσει αργότερα από ότι θα ίσχυε στο άλλο ενδεχόμενο και συγκεκριμένα στις 29 Ιουνίου. Μια εβδομάδα μετά την «πρώτη» στον Ρέντη η ομάδα θα αναχωρήσει και για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.
Εξασφαλισμένη η League Phase στο Europa
Το προφανές είναι ότι ο στόχος του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι που ακολουθεί, είναι να μπει και πάλι εκεί που ανήκει: στη League Phase του Champions League. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να κάνει δύο προκρίσεις, μία στον Γ’ προκριματικό γύρο και μία στα Playoffs του Champions League που θα ακολουθήσουν.
Ωστόσο, το γεγονός ότι ξεκινά από τον Γ’ προκριματικό, του εξασφαλίζει και ένα τεράστιο μαξιλαράκι ασφαλείας για την ευρωπαϊκή σεζόν του. Συγκεκριμένα, αν αποκλειστεί στον Γ’ προκριματικό, τότε από εκεί «πέφτει» απευθείας στη League Phase του Europa League, χωρίς άλλη… ενδιάμεση στάση. Αν πάλι περάσει στα Playoffs και αποκλειστεί εκεί, φυσικά και πάλι συνεχίζει στην κυρίως φάση του Europa.
