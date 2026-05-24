Ο Ντε Λαουρέντις απέρριψε μυθική πρόταση 2 δισ. ευρώ για τη Νάπολι

«Ευχαριστώ αλλά δεν θα πάρω»… Κι όμως, ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις απέρριψε μυθική πρόταση για την αγορά της Νάπολι που κατατέθηκε από κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών, που όμως δεν φαίνονται διατεθειμένοι να το βάλουν κάτω. Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι οι επαφές κράτησαν έξι μήνες, ενώ πρόσφεραν ποσό-μαμούθ που ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ και σύμφωνα με το The Athletic, οι διαπραγματεύσεις «πάγωσαν» εξαιτίας ορισμένων κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία έθεσε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της Ιταλικής ομάδας, ενώ δημοσίευσε και λεπτομέρειες.

Η εταιρία που ενδιαφέρεται για την αγορά της Νάπολι είναι η Underdog Global Partners (UGP) και εκπροσωπεί σύμπραξη αμερικανικών επενδυτικών εταιριών. Αυτός που μιλάει με τον Ντε Λαουρέντις είναι ο Ιταλοαμερικανός μάνατζερ Ματ Ριζέτα, ιδρυτής και μάνατζερ της εταιρίας που έκανε την πρόταση. Μια ακόμη λεπτομέρεια αποτελεί ότι ο Ριζέτα είναι ο ιδιοκτήτης της Napoli Basket.

Γίνεται αντιληπτό ότι η πρόταση είναι μυθική, όμως ο Ντε Λαουρέντις αντιστάθηκε. Σύμφωνα με το πρότζεκτ που κατέθεσαν οι επενδυτές από την Αμερική έχουν πρότζεκτ να αντιγράψουν την Ρεάλ Μαδρίτης, ώστε να δημιουργήσουν μια πολυαθλητική δομή που θα συνδυάζει ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με στόχο και τη δημιουργία μίας ομάδας NBA Europe στη Νάπολη.

Στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνεται μέχρι και η ιδιωτικοποίηση του γηπέδου «Ντιέγκο Μαραντόνα», με στόχο να προχωρήσουν και την ανακαίνισή του, ενώ και ο Ντε Λαουρέντις δεν επιθυμεί να επενδύσει στο υπάρχον γήπεδο παρά προτιμά να χτίσει νέο στάδιο σε άλλη τοποθεσία στη Νάπολι.

Οι Αμερικανοί επενδυτές «συνδέονται» και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς στην κοινοπραξία βρίσκεται και η Ariel Investments, η εταιρεία του Σικάγο που διαχειρίζεται κεφάλαια σχεδόν 14 δισ. δολαρίων και διαθέτει ποσοστό 16% του αγγλικού συλλόγου. Σύμφωνα με τα social media της UGP στελέχη της Ariel επισκέφθηκαν πρόσφατα τη Νάπολη.

Σε περίπτωση πώλησης της Νάπολι, ο Ντε Λαουρέντις θα έκανε ρεκόρ, καθώς θα κατέγραφε μία από τις μεγαλύτερες υπεραξίες στην ιστορία αθλητικού συλλόγου στην Ιταλία. Ο νυν ιδιοκτήτης είχε αποκτήσει τη Νάπολι καταβάλλοντας ποσό μικρότερο από το 2% της σημερινής πρότασης της κοινοπραξίας από την Αμερική.