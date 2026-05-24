Ξέσπασμα πανηγυρισμών στο «Telekom Center» για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό (vids)

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης! Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό με 92-85 και κατέκτησαν τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας τους.

Όπως ήταν λογικό οι οπαδοί των Ερυθρόλευκων που κατέκλεισαν το «Telekom Center» ξεκίνησαν στα τελευταία λεπτά το δικό τους πανηγύρι στις κερκίδες λίγο πριν το φινάλε το ματς.

Με τη λήξη της αναμέτρησης όλοι ξέσπασαν και άρχισαν να τραγουδούν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή της καλύτερης λίγκας του πλανήτη.

