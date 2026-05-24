Ξέσπασμα πανηγυρισμών στο «Telekom Center» για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό (vids)
Σε έξαλλους πανηγυρισμούς ξέσπασαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο «Telekom Center» μετά την κατάκτηση της Euroleague από την ομάδα τους.
Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης! Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό με 92-85 και κατέκτησαν τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας τους.
Όπως ήταν λογικό οι οπαδοί των Ερυθρόλευκων που κατέκλεισαν το «Telekom Center» ξεκίνησαν στα τελευταία λεπτά το δικό τους πανηγύρι στις κερκίδες λίγο πριν το φινάλε το ματς.
Με τη λήξη της αναμέτρησης όλοι ξέσπασαν και άρχισαν να τραγουδούν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή της καλύτερης λίγκας του πλανήτη.
Δείτε βίντεο:
