sports betsson
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κριστιάνο, ο «Μίδας» του παγκόσμιου αθλητισμού
Ποδόσφαιρο 24 Μαΐου 2026, 08:12

Κριστιάνο, ο «Μίδας» του παγκόσμιου αθλητισμού

Με έσοδα 300 εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κυριαρχεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στη λίστα του Forbes.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι πλέον απλώς ένας κορυφαίος αθλητής. Είναι ένα παγκόσμιο οικονομικό φαινόμενο. Ένας αθλητικός οργανισμός μόνος του. Ένα brand που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου και αγγίζει την ψυχαγωγία, τη μόδα, τον τουρισμό, τα social media και τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Και οι αριθμοί το αποδεικνύουν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Σύμφωνα με τη νέα λίστα του Forbes για το 2026, ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ είναι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο, με συνολικά ετήσια έσοδα που αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ για ενεργό ποδοσφαιριστή και ένα επίπεδο εσόδων που τον τοποθετεί πλέον σε μια κατηγορία σχεδόν μυθική για τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Από τα 300 εκατομμύρια, τα 235 προέρχονται από το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, ενώ άλλα 65 εκατομμύρια εισρέουν από χορηγίες, εμπορικές συνεργασίες, άδειες χρήσης και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ουσιαστικά, ο Ρονάλντο δεν αμείβεται μόνο ως ποδοσφαιριστής αλλά ως παγκόσμια πλατφόρμα επιρροής.

Με αυτή την επίδοση, ισοφαρίζει το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγράψει ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ το 2015 και φτάνει συνολικά τις έξι φορές στην κορυφή της λίστας Forbes, όσες και ο Μάικλ Τζόρνταν. Μπροστά του παραμένει μόνο ο Τάιγκερ Γουντς με έντεκα πρωτιές.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της αυτοκρατορίας του Ρονάλντο ίσως βρίσκεται εκτός γηπέδων. Ο Πορτογάλος διαθέτει πλέον μια από τις ισχυρότερες ψηφιακές παρουσίες στον πλανήτη. Το 2021 έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που ξεπέρασε τους 500 εκατομμύρια ακολούθους συνολικά σε Facebook, Instagram και Twitter. Σήμερα, το 2026, ο αριθμός αυτός έχει εκτοξευθεί στα 942 εκατομμύρια.

Η επιρροή του στα social media αποτελεί τεράστιο εμπορικό εργαλείο. Κάθε ανάρτησή του μετατρέπεται σε παγκόσμια καμπάνια και κάθε συνεργασία με brands αποκτά ακαριαία διεθνή προβολή. Η Nike, με την οποία έχει υπογράψει ισόβιο συμβόλαιο, συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό χορηγό του, όμως το επιχειρηματικό του αποτύπωμα εκτείνεται πολύ πέρα από τον αθλητισμό.

Η αυτοκρατορία CR7 περιλαμβάνει ξενοδοχεία, γυμναστήρια, σειρές ρούχων, αξεσουάρ, αρώματα και επενδύσεις σε πολλούς τομείς της lifestyle βιομηχανίας. Στην πραγματικότητα, ο Ρονάλντο λειτουργεί πλέον περισσότερο ως πολυεθνικό brand παρά ως ενεργός ποδοσφαιριστής.

Και όλα αυτά ενώ συνεχίζει να γράφει ιστορία μέσα στο γήπεδο. Το 2024 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έφτασε τα 900 επίσημα γκολ στην καριέρα του, ενώ ήδη από το 2021 είχε ξεπεράσει τον Πελέ στον συνολικό αριθμό τερμάτων σε επίσημες διοργανώσεις.

Η νέα λίστα του Forbes αποτυπώνει και μια ευρύτερη αλλαγή στον παγκόσμιο αθλητισμό: την εκρηκτική άνοδο των χρημάτων που κινούνται πλέον γύρω από τους superstars. Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του κόσμου συγκεντρώνουν συνολικά έσοδα 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με μία δεκαετία πριν.

Στη δεύτερη θέση της λίστας συναντώνται ονόματα όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Στεφ Κάρι, ενώ ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται τρίτος με εκτιμώμενα έσοδα 129 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αργεντινός συνεχίζει να συνδυάζει το συμβόλαιό του στην Ίντερ Μαϊάμι με ένα τεράστιο δίκτυο χορηγιών και συνεργασιών.

Εντυπωσιακή είναι και η παρουσία του Καρίμ Μπενζεμά, με τα πετροδολάρια της Σαουδικής Αραβίας να μεταμορφώνουν πλήρως τον οικονομικό χάρτη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μαζί με Ρονάλντο και Μέσι, οι τρεις ποδοσφαιρικοί superstars συγκεντρώνουν σχεδόν το 40% όλων των χρημάτων που εμφανίζονται στο top-10 της λίστας.

Την ίδια ώρα, η περίπτωση του Τζον Ραμ αποτυπώνει και τις αβεβαιότητες που συνοδεύουν τη σαουδαραβική επέκταση στον αθλητισμό. Ο Ισπανός γκολφέρ, ο οποίος βρέθηκε στην έβδομη θέση χάρη στα τεράστια συμβόλαια του LIV Golf, βλέπει πλέον το μέλλον της διοργάνωσης αβέβαιο μετά τις πληροφορίες ότι το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας σχεδιάζει να περιορίσει τη χρηματοδότησή του.

Μέσα σε αυτό το νέο παγκόσμιο αθλητικό τοπίο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιάζει να έχει ξεπεράσει πλέον ακόμη και τα στενά όρια της ποδοσφαιρικής σύγκρισης με τον Μέσι ή άλλους θρύλους του αθλήματος. Έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική περίπτωση αθλητή-σύμβολου της σύγχρονης εποχής, όπου το γήπεδο, τα media, η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα λειτουργούν ως ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Και ίσως γι’ αυτό η εικόνα του σήμερα θυμίζει περισσότερο έναν σύγχρονο «Δία» του αθλητισμού: έναν απόλυτο κυρίαρχο που συνεχίζει να επεκτείνει την επιρροή του πολύ πέρα από το ίδιο το παιχνίδι.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Economy
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Economy
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)

Με ένα απίθανο χατ-τρικ του Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 3-0 τη Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και έφτασε έτσι το 14ο νταμπλ της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)

Η Χαλ Σίτι πήρε δραματική άνοδο στην Premier League επικρατώντας της Μίντλεσμπρο στο 95' με γκολ του Όλι ΜακΜπέρνι στο 95' στο Γουέμπλεϊ. - Το τεράστιο μπόνους που θα βάλει στα ταμεία της.

Σύνταξη
Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»
Euroleague 23.05.26

Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τον τελικό της Euroleague, αναφέροντας πως περίμενε γι’ αυτό όλη του την καριέρα, ενώ παράλληλα στάθηκε και στη σημασία που έχει το συγκεκριμένο ματς για όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο
Πρώην παίκτης ΑΕΚ 23.05.26

Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο (vid)

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, υπεβλήθη σε δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Σύνταξη
ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
Euroleague 23.05.26

ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σε δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του τελικού της Euroleague και εξήγησε πόσο πολύ θέλει να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Σύνταξη
Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί
Οι κατανομές εδρών 24.05.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί

Η Κύπρος εκλέγει την επόμενη Βουλή - Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής σε 1.217 εκλογικά κέντρα και 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό - Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6:00 το απόγευμα

Σύνταξη
Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους - Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Στην τελική ευθεία οι μαθητές – Τι πρέπει να προσέξουν – Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Βασικές πληροφορίες 24.05.26

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλαδικές - Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, λένε οι ειδικοί

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
Κόσμος 24.05.26

Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση στις Φιλιππίνες με 19 ανθρώπους να αγνοούνται

Δύο άνθρωποι που φέρονται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση κτιρίου είναι ζωντανοί και επικοινωνούν με τους διασώστες, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Σύνταξη
ΔΕΘ: Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης
Μειώσεις φόρων 24.05.26

Έρχεται παράταση μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ

Ποια μέτρα του πακέτου έχουν «κλειδώσει» - Στο τραπέζι η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και η μείωση φόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ορίζοντα τη ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Βγάζει νύχια το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματά του για υποκλοπές

Νέα αναστάτωση στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά, με το Μαξίμου να επιδίδεται σε προσπάθεια απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οι Misty Route μιλούν για την αδικία και τη φωνή των «ανήσυχων πνευμάτων»
Συνέντευξη 24.05.26

Ανάμεσα στο σκοτάδι και τη μελωδία – Οι Misty Route μιλούν για την αδικία και τη φωνή των «ανήσυχων πνευμάτων»

Οι Misty Route, με το σκοτεινό και ατμοσφαιρικό τους metal και τα βαριά riffs, χτίζουν κομμάτια που εναλλάσσονται ανάμεσα στην ένταση και τη μελωδία, με στιγμές που ανοίγουν ξαφνικά και σε τραβάνε μέσα τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ
«υψηλότερο ανδρικό πρότυπο» 24.05.26

«Κανένα έλεος»: Η ηθική του πολεμιστή κυριαρχεί και το φάντασμα του φασισμού πλανάται πάνω από τις ΗΠΑ

Υπό την ηγεσία του ως Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ υποσχέθηκε ότι θα «απελευθέρωνε τα χέρια των μαχητών για να εκφοβίζουν, να αποθαρρύνουν, να κυνηγούν και να σκοτώνουν».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες
Οι τάσεις 24.05.26

Το δημογραφικό συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων – Αυξημένη ζήτηση σε μικρότερες κατοικίες

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Planet Travel 24.05.26

Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης

Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, η Intrepid Travel έχει λανσάρει «ασυνήθιστες ημερήσιες εκδρομές» στη Βαρκελώνη, τη Βενετία και το Παρίσι, με στόχο να απομακρύνει τους ταξιδιώτες από τα κύρια αξιοθέατα

Σύνταξη
Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Προσαρμοσμένη ξενάγηση 24.05.26

«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Κατερίνα Ροββά
Τραμπ, Πούτιν, Σι: Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης
Στρατηγική αντιπαλότητα 24.05.26

Τραμπ, Πούτιν, Σι - Η γεωπολιτική των «φίλων» σε έναν κόσμο σύγκρουσης

Πίσω από τις δημόσιες φιλοφρονήσεις Τραμπ, Πούτιν και Σι κρύβεται μια αδυσώπητη μάχη επιρροής για τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, με την Κίνα να αναδεικνύεται επί του παρόντος κερδισμένη

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
«Δύσκολη αποστολή» 24.05.26

Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια - Και οι Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ ζήλεψαν

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Σύνταξη
Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει
Κόσμος 24.05.26

Τα τρία αγκάθια των διαπραγματεύσεων για Ιράν και ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν που… δεν θέλει

Οι διαπραγματεύσεις έχουν τρεις «νάρκες» για να περάσουν με ασφάλεια, η Σαουδική Αραβία θέλει ηρεμία και το Ομάν παρουσιάζεται ως συνδιαχειριστής του Ορμούζ την ώρα που δεν δείχνει να καίγεται.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies