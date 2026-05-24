Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας
Η νεότερη εξέλιξη για την κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου , ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο δεν ήταν καλή, καθώς τα αποτελέσματα της αξονικής στην οποία υποβλήθηκε δεν ήταν θετικά.
Κρίσιμες είναι οι τελευταίες ώρες για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στα Γιάννενα.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μεσημέρι της Κυριακής (24/5) υποβλήθηκε σε αξονική, όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που ήθελαν να δουν οι θεράποντες γιατροί.
Συγκεκριμένα, η αξονική του Οικονόμου έδειξε ότι δεν έχει απορροφηθεί ακόμα το αιμάτωμα που έχει στο κεφάλι του.
Ο βετεράνος αθλητής δίνει μάχη για τη ζωή του και πλέον η αγωνία κορυφώνεται, καθώς έχει προγραμματιστεί νέα αξονική εξέταση το μεσημέρι της Δευτέρας, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει υπάρξει κάποια βελτίωση στην κατάστασή του.
