Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Euroleague 24 Μαΐου 2026, 20:13

Κόκκινο «ηφαίστειο» το Τ-Center: Φανταστική ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού (pics)

Κόκκινη λαοθάλασσα στις εξέδρες του Τ Center, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να ζουν στιγμές έκστασης στον τελικό της Ευρωλίγκας

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν απόψε την κορυφή της Ευρώπης.

Οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού θα δώσουν ότι έχουν και δεν έχουν για να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει ένα μοναδικό, ένα συγκλονιστικό βροντερό παρών στο T Center.

Η παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στις εξέδρες είναι μοναδική και δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάποιος την ατμόσφαιρα που επικρατεί.

Ένα κόκκινο «ηφαίστειο» δίνει την μεγάλη ώθηση στον προπονητή και τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο εκατομμυρίων οπαδών του Ολυμπιακού σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Περίπου 20.000 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» έχουν κατακλύσει κάθε γωνιά του T Center και τα συνθήματα των φιλάθλων των πρωταθλητών Ελλάδος δονούν την ατμόσφαιρα, με το σκηνικό να είναι φανταστικό.

Το σύνθημα «φέρτε μας το ευρωπαϊκό» ακούστηκε… αμέτρητες φορές, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να ζητά την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κούπας.

Οι πρώτοι οπαδοί της ελληνικής ομάδας πήραν θέση στην κερκίδα αρκετές ώρες πριν από το τζάμπολ  του τελικού κι όσο περνούσε η ώρα η κόκκινη λαοθάλασσα γέμιζε τις εξέδρες.

Αρκετή ώρα πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού το T Center ήταν ασφυκτικά γεμάτο με τον κόσμο του Ολυμπιακού να κάνει ένα τεράστιο πάρτι στις εξέδρες, ενισχύοντας τους «ερυθρόλευκους» στην προσπάθεια για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κατά την είσοδο των παικτών του Ολυμπιακού στο glass floor έγινε το… έλα να δεις, με τους χιλιάδες οπαδούς των πειραιωτών ν’ αποθεώνουν τους «ερυθρόλευκους».

 

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Τουρισμός
Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)
Euroleague 24.05.26

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)

Ο εκ των διοικητικών ηγετών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε στο Telekom Center Athens για τον τελικό με τη Ρεάλ και σημείωσε πως δεν έχει άγχος για το μεγάλο ματς.

Σύνταξη
LIVE: Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Ολυμπιακού
Euroleague 24.05.26

LIVE: Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Ολυμπιακού

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του τελικού του Euroleague Final Four 2026 της Αθήνας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης – Η άφιξη των οπαδών και όλο το ρεπορτάζ από το «T-Center»

Σύνταξη
Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Euroleague 24.05.26

Στο «Τ-Center» για τον τελικό της Euroleague και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ θα βρεθεί στο Telekom Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον σούπερσταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ένας από αυτούς που θα δουν το ματς από κοντά.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ποιοι παίκτες του τελικού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague (vids)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ποιοι παίκτες του τελικού έχουν κατακτήσει το τρόπαιο της Euroleague (vids)

Στα ρόστερ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ υπάρχουν παίκτες που έχουν αγωνιστεί και στο παρελθόν σε τελικούς αλλά και παίκτες που έχουν πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι αριθμοί «μιλάνε» και δίνουν προβάδισμα για την κούπα (stats)

Ο τελικός Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης μέσα από τους αριθμούς: Η σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, οι κορυφαίοι των δύο αντιπάλων και οι 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Μπάσκετ 24.05.26

Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ

Πρόκειται για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

Σύνταξη
Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Δυναστεία 24.05.26

Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Πρόγνωση 24.05.26

Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Σύνταξη
Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του
Ελλάδα 24.05.26

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του

Ο 35χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες
Παγίδα 24.05.26

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες

«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέση Ανατολή: Σε τι συμφώνησαν Τραμπ – Νετανιάχου πριν την τελική συμφωνία με το Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Σε τι συμφώνησαν Τραμπ - Νετανιάχου πριν την τελική συμφωνία με το Ιράν

Πιθανή είναι μέσα στις επόμενες ώρες μια τελική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου και ιρανών αξιωματούχων να συγκλίνουν στο ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε ένα συμβιβασμό.

Σύνταξη
Η Μάντσεστερ Σίτι αποχαιρετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα: Το «Last Dance» του θρυλικού προπονητή στο «Etihad» (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 24.05.26

Η Μάντσεστερ Σίτι αποχαιρετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα: Το «Last Dance» του θρυλικού προπονητή στο «Etihad» (vid, pics)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κάθεται για τελευταία φορά στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι και η οικογένεια των «πολιτών» αποχαιρετά τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.

Σύνταξη
Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας
Ποδόσφαιρο 24.05.26

Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας

Η νεότερη εξέλιξη για την κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου , ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο δεν ήταν καλή, καθώς τα αποτελέσματα της αξονικής στην οποία υποβλήθηκε δεν ήταν θετικά.

Σύνταξη
Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι
Συνεχίζονται οι έρευνες 24.05.26

Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι

Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από πλάκες σκυροδέματος και κομμάτια από χάλυβα, καθώς αναζητούσαν επιζώντες

Σύνταξη
Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες από το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου – Παράπονα για την επικινδυνότητα του δρόμου
Ελλάδα 24.05.26

Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες από το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου – Παράπονα για την επικινδυνότητα του δρόμου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή και αναζητούν μαρτυρίες για το τροχαίο όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο Μάριος Οικονόμου.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 24.05.26

LIVE: Σάντερλαντ – Τσέλσι

LIVE: Σάντερλαντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Τσέλσι για την 38η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 24.05.26

LIVE: Τότεναμ – Έβερτον

LIVE: Τότεναμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Έβερτον για την 38η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Προς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πώς αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον
«Συνθηκολόγηση!» 24.05.26

Προς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πώς αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον

Το Τελ Αβίβ και οι «αντιπρόσωποί» του στις ΗΠΑ ίσως περνάνε τις χειρότερες διπλωματικές στιγμές των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι η φιλοπολεμική τους ατζέντα φαίνεται να ανατρέπεται από την ίδια την Ουάσιγκτον.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

