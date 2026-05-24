Κόκκινο «ηφαίστειο» το Τ-Center: Φανταστική ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού (pics)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν απόψε την κορυφή της Ευρώπης.

Οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού θα δώσουν ότι έχουν και δεν έχουν για να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει ένα μοναδικό, ένα συγκλονιστικό βροντερό παρών στο T Center.

Η παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στις εξέδρες είναι μοναδική και δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάποιος την ατμόσφαιρα που επικρατεί.

Ένα κόκκινο «ηφαίστειο» δίνει την μεγάλη ώθηση στον προπονητή και τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο εκατομμυρίων οπαδών του Ολυμπιακού σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Περίπου 20.000 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» έχουν κατακλύσει κάθε γωνιά του T Center και τα συνθήματα των φιλάθλων των πρωταθλητών Ελλάδος δονούν την ατμόσφαιρα, με το σκηνικό να είναι φανταστικό.

Το σύνθημα «φέρτε μας το ευρωπαϊκό» ακούστηκε… αμέτρητες φορές, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να ζητά την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κούπας.

Οι πρώτοι οπαδοί της ελληνικής ομάδας πήραν θέση στην κερκίδα αρκετές ώρες πριν από το τζάμπολ του τελικού κι όσο περνούσε η ώρα η κόκκινη λαοθάλασσα γέμιζε τις εξέδρες.

Αρκετή ώρα πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού το T Center ήταν ασφυκτικά γεμάτο με τον κόσμο του Ολυμπιακού να κάνει ένα τεράστιο πάρτι στις εξέδρες, ενισχύοντας τους «ερυθρόλευκους» στην προσπάθεια για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κατά την είσοδο των παικτών του Ολυμπιακού στο glass floor έγινε το… έλα να δεις, με τους χιλιάδες οπαδούς των πειραιωτών ν’ αποθεώνουν τους «ερυθρόλευκους».