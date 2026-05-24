Κατάρα ήταν και πάει: Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τη Euroleague μετά από πρωτιά στη regular season

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

To’ κανε κι αυτό ο Ολυμπιακός: Τερμάτισε πρώτος στην regular season και στο τέλος κατέκτησε και το τρόπαιο της Euroleague.

Από τη σεζόν 2016-17 που άλλαξε το φορμάτ της διοργάνωσης, μέχρι και σήμερα, καμία ομάδα που είχε τερματίσει πρώτη στην regular season δεν είχε κατακτήσει το τρόπαιο, ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έσπασε την… κατάρα.

Οι νικητές της Euroleague από τη σεζόν 2016-17 (σε παρένθεση η θέση στη regular season)

2026: Ολυμπιακός (1η)

2025: Φενέρμπαχτσε (2η)

2024: Παναθηναϊκός (2η)

2023: Ρεάλ Μαδρίτης (3η)

2022: Εφές (6η)

2021: Εφές (3η)

2020: Δεν ολοκληρώθηκε

2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2η)

2018: Ρεάλ Μαδρίτης (5η)

2017: Φενέρμπαχτσε (5η)