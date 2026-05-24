ΚΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίξτε με πάθος, πολεμήστε μαζί μας» (pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μέσω ανάρτησης στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που θα βρεθεί απόψε στο «T-Center» για τον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00).

Οι Πειραιώτες καλούν άπαντες να δώσουν επιπλέον ώθηση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τη φωνή τους ώστε να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τροπαίου.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens.

Ας στηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας τους δώσουμε μια επιπλέον ώθηση με τη δύναμη της φωνής μας καθώς αγωνίζονται για το τρόπαιο της Ευρωλίκας!

Σταθείτε στο πλευρό μας. Φωνάξτε δυνατά. Πολεμήστε μαζί μας».