Η συμβουλή του Κομπανί στους παίκτες της Μπάγερν μετά το νταμπλ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η αγωνιστική σεζόν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον Βινσέντ Κομπανί και για την Μπάγερν Μονάχου. Μετά το πρωτάθλημα, ακολούθησε η κατάκτηση του Κυπέλλου με 3-0 στον τελικό επί της Στουτγάρδης, δηλαδή το νταμπλ είναι γεγονός για τον Βέλγο προπονητή στην πρώτη του σεζόν στη Γερμανία.

Ο Βίνσεντ Κομπανί είναι περήφανος για τους παίκτες του και παράλληλα τους έδωσε μια συμβουλή για τη συνέχεια προκειμένου να μείνουν στον δρόμο των επιτυχιών. Η συμβουλή του Κομπανί έχει τον …κωδικό: «Πείνα».

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, εν μέσω των πανηγυρισμών για το νταμπλ, δεν ξέχασε τον ρόλο του ως προπονητή και, με δηλώσεις του, έστειλε το κατάλληλο μήνυμα στους παίκτες του. «Είμαι εδώ για να υπενθυμίσω στους παίκτες μου ότι πρέπει να παραμείνουν πεινασμένοι. Αν κάποιος από την ομάδα μας κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι, τότε τρεις μέρες αργότερα θα επιστρέψει μαζί μας – και όλα ξεκινούν ξανά από το μηδέν. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα εδώ. Έτσι παραμένουμε επιτυχημένοι», τόνισε ο Κομπανί.

Για τον προπονητή της Μπάγερν Μονάχου ρόλο για τις επιτυχίες παίζει η οικοδόμηση μιας νικηφόρας νοοτροπίας μέσα από εμπειρίες όπως η νίκη του Σαββάτου (3-0 στον τελικό Κυπέλλου) επί της Στουτγάρδης: «Τώρα γιορτάσαμε μια ακόμη επιτυχία και θα πάρουμε αυτά τα συναισθήματα και τις εμπειρίες μαζί μας σε μελλοντικούς τελικούς, οι οποίοι ελπίζουμε να έρθουν ξανά πολύ σύντομα».

Ο Κομπανί δεν ανησύχησε που η Μπάγερν Μονάχου, δεν είχε σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, καθώς το σκορ άνοιξε ο Χάρι Κέιν στο 55’, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ: «Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες και απλά περήφανος. Μείναμε ήρεμοι μετά το πρώτο ημίχρονο και βελτιώσαμε την απόδοσή μας. Ο τρόπος που τα παιδιά το έκαναν αυτό σήμερα ήταν εξαιρετικός. Μερικές φορές, ως προπονητής αυτής της ομάδας, απλώς στέκεσαι εκεί και τους θαυμάζεις».

Τέλος, ο Κομπανί αποκάλυψε τι τους είπε στην ανάπαυλα του αγώνα, με δεδομένο ότι δεν είχαν σκοράρει: «Στο ημίχρονο, είπα στους παίκτες μόνο ότι έπρεπε να παραμείνουν ήρεμοι και ότι οι πιθανότητές τους θα έρθουν».